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Tras evaluar los elementos presentados, la jueza declaró fundado el pedido de la Fiscalía y ordenó el internamiento del oficial en un centro penitenciario. Foto: GEC
Tras evaluar los elementos presentados, la jueza declaró fundado el pedido de la Fiscalía y ordenó el internamiento del oficial en un centro penitenciario. Foto: GEC
Por Redacción EC

El Poder Judicial dictó cuatro meses de prisión preventiva contra Manuel Antonio Canales Moscoso, comandante de la Policía Nacional del Perú (PNP), que es investigado por el presunto delito de resistencia y desobediencia a la autoridad, en perjuicio del Estado peruano.

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