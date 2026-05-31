El Poder Judicial dictó cuatro meses de prisión preventiva contra Manuel Antonio Canales Moscoso, comandante de la Policía Nacional del Perú (PNP), que es investigado por el presunto delito de resistencia y desobediencia a la autoridad, en perjuicio del Estado peruano.

La decisión fue tomada por el 4° Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de la Corte de Lima Norte. Tras evaluar los elementos presentados, la jueza Patsy Chinguel Fuentes declaró fundado el pedido de la Fiscalía, y ordenó el internamiento del oficial en un establecimiento penitenciario.

De acuerdo con las indagaciones preliminares, Canales Moscoso manejaba su automóvil particular cuando invadió la vía segregada del Metropolitano e impactó contra la motocicleta de un suboficial de tránsito que patrullaba la zona.

Tras ser intervenido, la actitud del comandante agravó su situación legal. Canales Moscoso no solo habría lanzado insultos y amenazas contra los efectivos encargados de la intervención, sino que también mostró una conducta desafiante al negarse a entregar la documentación requerida, rechazar pasar por la prueba de control de equilibrio y oponerse a bajar de su vehículo.

Canales Moscoso no podrá ejercer ningún tipo de función ni portar el uniforme mientras duren las auditorías disciplinarias correspondientes. Foto: captura América Noticias

A la par del proceso penal que afronta en el Fuero Común, la Inspectoría General de la Policía Nacional, debido a la gravedad de la falta, procedió a separarlo temporalmente de su puesto de mando.

El director de Investigaciones de la Inspectoría de la PNP, general Julio Becerra, sostuvo que el comandante policial permanecerá suspendido de todo servicio activo hasta que concluyan las indagaciones en el fuero interno. Es decir, Canales no podrá ejercer ningún tipo de función ni portar el uniforme mientras duren las auditorías disciplinarias correspondientes.