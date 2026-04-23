El Ministerio Público realizó nuevamente este jueves diligencias en el almacén de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ubicado en el distrito de Lurín en medio de acusaciones de supuestas irregularidades en los comicios generales del 12 de abril.

A través de redes sociales, detallaron que la labor estuvo a cargo de la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Lima Sur para “constatar el cumplimiento de las funciones que corresponden por ley al personal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en el proceso de identificación y recopilación del material electoral”.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Lima Sur realiza diligencias en el almacén de la @ONPE_oficial, ubicado en Lurín, a fin de constatar el cumplimiento de las funciones que corresponden por ley al personal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de… pic.twitter.com/GiJVbBPdEP — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 23, 2026

La fiscalía lleva realizando diligencias en el almacén de la ONPE desde el 17 de abril, luego de las demoras en la instalación de mesas de votación en Lima que generaron la ampliación del horario de votación hasta el lunes 13 de abril en 13 locales que no pudieron instalar sus mesas el domingo de elecciones generales.

📢 Descubre cómo se realizaron las diligencias en el almacén principal de la ONPE para garantizar el cumplimiento de sus funciones respecto al material utilizado en las Elecciones Generales 2026. pic.twitter.com/XKhQbgfLyD — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 18, 2026

Desde entonces se busca determinar la situación del material electoral almacenado en ese inmueble a cargo del despacho del fiscal provincial Ricardo Walter López García, ante el requerimiento de la Dirección de Fiscalización de Procesos Electorales del JNE.