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Personal de la fiscalía inspecciones labor de la ONPE y JNE en almacén de Lurín. (Foto: Fiscalía)
Personal de la fiscalía inspecciones labor de la ONPE y JNE en almacén de Lurín. (Foto: Fiscalía)
Por Redacción EC

El Ministerio Público realizó nuevamente este jueves diligencias en el almacén de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ubicado en el distrito de Lurín en medio de acusaciones de supuestas irregularidades en los comicios generales del 12 de abril.

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