Resumen
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El Ministerio Público realizó nuevamente este jueves diligencias en el almacén de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ubicado en el distrito de Lurín en medio de acusaciones de supuestas irregularidades en los comicios generales del 12 de abril.
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