Rafael López Aliaga, reiteró su pedido al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que convoque a elecciones complementarias en Lima, tras las irregularidades registradas durante la jornada electoral del 12 de abril que impidieron a miles de ciudadanos ejercer su derecho al voto.

La noche de este miércoles, el candidato presidencial sostuvo que las autoridades electorales deben adoptar medidas urgentes para corregir las fallas logísticas, especialmente en aquellas mesas que no se instalaron a tiempo o donde el proceso se vio afectado.

“Decirle a los miembros del JNE, convoquen por lo menos lo que es elecciones en Lima en varias mesas donde la gente no pudo votar”, manifestó durante la transmisión de su podcast en su canal de Youtube.

“El JNE tiene que darnos una solución ya, sino arde troya, no soy una persona que aguanta el robo, la injusticia, sabiendo. Señor (Roberto) Burneo usted está siendo cómplice de un señor (Piero Corvetto) que va a terminar en la cárcel, usted tiene que dar una solución para que 1,5 millones de peruanos ejerzan su derecho al voto”, dijo.

Asimismo, hizo un llamado al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez para que actúe frente a lo que considera “irregularidades graves en el proceso”.

“Corvetto va a terminar 20 años en la cárcel, me encargaré de eso, voy a perseguirlo hasta que se muera”, dijo López Aliaga.