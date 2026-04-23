Resumen

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El candidato presidencial por Renovación Popular asegura que perseguirá al exjefe de la ONPE, Piero Corvetto hasta verlo en prisión. (Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)
El candidato presidencial por Renovación Popular asegura que perseguirá al exjefe de la ONPE, Piero Corvetto hasta verlo en prisión. (Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)
/ ANTONIO MELGAREJO
Por Redacción EC

Rafael López Aliaga, reiteró su pedido al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que convoque a elecciones complementarias en Lima, tras las irregularidades registradas durante la jornada electoral del 12 de abril que impidieron a miles de ciudadanos ejercer su derecho al voto.

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