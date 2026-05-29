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Simulacro revela devastador impacto de un terremoto de 8.8 en Lima Metropolitana. (Foto: Andina)
Simulacro revela devastador impacto de un terremoto de 8.8 en Lima Metropolitana. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Un terremoto de magnitud 8.8 en Lima podría dejar más de 9 mil fallecidos, 157 mil heridos y más de 363 mil viviendas destruidas, según el balance presentado por la Municipalidad Metropolitana de Lima durante el Simulacro Nacional Multipeligro 2026 organizado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

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