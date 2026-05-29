Un terremoto de magnitud 8.8 en Lima podría dejar más de 9 mil fallecidos, 157 mil heridos y más de 363 mil viviendas destruidas, según el balance presentado por la Municipalidad Metropolitana de Lima durante el Simulacro Nacional Multipeligro 2026 organizado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

De acuerdo con la proyección difundida durante el ejercicio preventivo, un sismo de gran magnitud en la capital ocasionaría la muerte de 9 mil 255 personas y dejaría 157 mil 312 lesionados.

Lima tendría más de 1.4 millones de damnificados ante un gran terremoto, advierte simulacro. (Foto: Andina)

Asimismo, el escenario contempla 1 millón 455 mil 746 damnificados y 2 millones 183 mil 618 afectados en toda Lima Metropolitana.

El informe también advierte que 26 establecimientos de salud y 19 instituciones educativas resultarían afectados, además de la destrucción de 363 mil 936 viviendas.

El simulacro nacional se realizó este viernes 29 de mayo a las 10:00 de la mañana y movilizó a más de 20 instituciones públicas, privadas y organismos de primera respuesta, que participaron en acciones de evacuación, rescate y atención de emergencias en diversos puntos de la capital.

Durante la jornada se efectuaron demostraciones de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, rescate con cuerdas, rescate canino, atención prehospitalaria y control de incendios y materiales peligrosos.

Más de 79 simulacros y 50 mil personas capacitadas

La Municipalidad Metropolitana de Lima informó además que, desde el inicio de la actual gestión, se han realizado 79 simulacros en distintos distritos de la ciudad como parte de las acciones de preparación frente a desastres naturales y emergencias urbanas.

Un terremoto de magnitud 8.8 causaría miles de muertes y colapso de viviendas en Lima. (Foto: Andina)

La comuna precisó que más de 4 mil brigadistas en gestión del riesgo de desastres han sido capacitados como respuesta comunitaria, institucional y juvenil, incluso en zonas comerciales de alta concentración como Las Malvinas, Triángulo Grau, Mesa Redonda y el Mercado Central.

Además, señaló que actualmente existen más de 50 mil personas capacitadas en temas vinculados a primeros auxilios, evacuación, prevención de incendios, fuga de gas, mochila de emergencia y plan familiar.

El simulacro se desarrolló en el marco de los 56 años del terremoto ocurrido el 31 de mayo de 1970 frente a Chimbote, desastre que provocó el desprendimiento de una masa de hielo del Nevado Huascarán y el alud-aluvión que sepultó la ciudad de Yungay, una de las mayores tragedias naturales registradas en el país.