Una madre de familia reportó la desaparición de su menor hijo de 12 años, que fue visto por última vez en los alrededores del centro comercial Megaplaza, en el distrito de Independencia.

El menor Dayiro Esmit Guiara Pimentel se encuentra desaparecido desde la noche del último viernes 22 de mayo. Él se encontraba en el puesto ambulante de venta de caramelos de su madre, Briggith Verónica Pimentel Cadenas, de 30 años.

Según relató la mujer a RPP Noticias, el hecho ocurrió aproximadamente a las 8:00 p. m., cuando acudió junto a su hijo menor de cuatro años a los servicios higiénicos, dejando a Dayiro encargado del pequeño negocio familiar.

Al regresar, unos 20 minutos después, el adolescente ya no se encontraba en el lugar. Testigos indicaron a la madre que vieron al menor conversando con un joven de aproximadamente 18 años y posteriormente ambos se habrían retirado juntos.

El menor fue visto por última vez la noche del último 22 de mayo mientras permanecía en el puesto ambulante de venta de caramelo de su mamá. Foto: RPP Noticias

Datos y caracterizas de Dayiro

Dayiro Esmit Guiara Pimentel mide aproximadamente 1.55 metros, es de contextura delgada, tez trigueña, ojos y cabello castaño oscuro. La última vez que fue visto vestía un polo verde con un dibujo del Hombre Araña, short de Universitario de Deportes y zapatillas negras.

La madre del menor solicitó apoyo a la Policía Nacional y a la ciudadanía para ubicar a su hijo. Cualquier información sobre su paradero puede comunicarse al número 933 287 354.