Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Una madre de familia reportó la desaparición de su menor hijo de 12 años, que fue visto por última vez en los alrededores del centro comercial Megaplaza, en el distrito de Independencia.
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