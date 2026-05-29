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Dayiro Esmit Guiara Pimentel mide aproximadamente 1.55 metros, es de contextura delgada, tez trigueña, ojos y cabello castaño oscuro. La última vez que fue visto vestía un polo verde con un dibujo del Hombre Araña, short de Universitario de Deportes y zapatillas negras. Foto: El chico de las Noticias
Dayiro Esmit Guiara Pimentel mide aproximadamente 1.55 metros, es de contextura delgada, tez trigueña, ojos y cabello castaño oscuro. La última vez que fue visto vestía un polo verde con un dibujo del Hombre Araña, short de Universitario de Deportes y zapatillas negras. Foto: El chico de las Noticias
Por Redacción EC

Una madre de familia reportó la desaparición de su menor hijo de 12 años, que fue visto por última vez en los alrededores del centro comercial Megaplaza, en el distrito de Independencia.

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