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La Defensoría del Pueblo aseguró que su intervención permitió que la desocupación de la ciudad universitaria se ejecutara de manera pacífica y ordenada. Foto: El Peruano/composición GEC
La Defensoría del Pueblo aseguró que su intervención permitió que la desocupación de la ciudad universitaria se ejecutara de manera pacífica y ordenada. Foto: El Peruano/composición GEC
Por Redacción EC

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) retomó sus actividades académicas y administrativas tras 16 días de paralización por la toma de la Ciudad Universitaria por parte de los estudiantes.

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