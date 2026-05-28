La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) retomó sus actividades académicas y administrativas tras 16 días de paralización por la toma de la Ciudad Universitaria por parte de los estudiantes.

El restablecimiento de las actividades se produjo tras una mesa de diálogo realizada el martes 16 de mayo, en la que participaron autoridades universitarias, representantes estudiantiles y el adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, Fernando Domingo Carlos Lozada Melgar.

La universidad informó que las facultades vienen retomando progresivamente sus cronogramas académicos y administrativos, garantizando la continuidad de las clases y la recuperación de las actividades afectadas durante los días de protesta.

Durante la jornada de diálogo se alcanzaron acuerdos orientados a restablecer la normalidad de las labores académicas y administrativas, además de fortalecer los espacios de diálogo dentro de la comunidad universitaria.

Protestas en San Marcos por ley que habilitaría reelección de autoridades universitarias. Fotos: Jessica Vicente / @photo.gec

La Defensoría del Pueblo aseguró que su intervención permitió que la desocupación del campus se desarrollara de manera pacífica y ordenada, priorizando el respeto de los derechos de la comunidad universitaria.

Devolución del campus e instalaciones

La entrega de las instalaciones se realizó aproximadamente a las 8:12 p. m. del último miércoles 17 de mayo. En presencia de representantes de la Defensoría, integrantes de la Federación Universitaria de San Marcos y estudiantes que permanecían en el campus devolvieron las llaves y el control de la Ciudad Universitaria al director general de Administración, Elmo del Valle Sánchez.

Posteriormente, autoridades y funcionarios de la universidad recorrieron las instalaciones para verificar el estado del campus y asegurar el normal desarrollo de las actividades académicas y estudiantiles.