El Minsa y la UNMSM impulsarán actividades académicas vinculadas al sector salud.
El Minsa y la UNMSM impulsarán actividades académicas vinculadas al sector salud.
Por Redacción EC

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Escuela Nacional de Salud Pública (Ensap), recibió a representantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) con el propósito de promover iniciativas conjuntas que contribuyan al fortalecimiento de las competencias de profesionales del sector salud.

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