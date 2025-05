Laura Spoya respondió a los rumores y confirmó su separación definitiva de Brian Rullan, luego de 10 años de matrimonio. La noticia la confirmó la misma exreina de belleza durante su participación en el podcast Good Time.

Según dijo, ella trató de mantener el proceso en privado; sin embargo, se animó a confirmar su separación debido a la presión mediática y los comentarios que viene recibiendo. Spoya confesó entre lágrimas que enfrenta un difícil momento en su vida.

“Llegué hecha un mar de lágrimas. Ustedes saben que yo soy una persona super dura, un hueso bastante duro de roer. No lloro con facilidad, pero creo que ya hay situaciones que me han sobrepasado por mucho”, empezó diciendo Spoya.

“Creo que ya el tema que he tratado de mantener en estricto privado y que hace el tema de mi relación, que he tratado de decirle a la gente que, por favor, no se involucre, que yo sé lo que estoy haciendo porque soy únicamente yo la que sabe lo que está pasando, lo que está sobrellevando, las luchas o los problemas que puedo estar teniendo desde hace bastante tiempo”, añadió en su declaración.

Asimismo, Spoya reveló que vive un momento difícil, pero tras confirmar el fin de su relación con Brian Rullan, no hablará más del tema.

“Nunca es fácil cuando una relación se termina, nunca es fácil cuando uno está en un proceso de separación, no lo es y si es que he tratado de proteger a capa y espada lo que está sucediendo es netamente por el amor que le tengo a mis hijos y a mi familia. No he querido hacer esto un circo, es lo último que hubiera querido hacer y siento que se está convirtiendo en un maldito circo y es por eso que me molesta tanto”, precisó.

“Pensé venir y no decir nada, pero no puedo, esto me sobrepasó. Honestamente iba a venir y renunciar porque siento que me estoy autodestruyendo, pero no soy la última ni la primera mujer cuya relación de pareja no funciona”, agregó.

Cabe señalar que los rumores en torno a su separación se incrementaron luego que Israel Dreyfus llegara como invitado al podcast Good Time y le increpara por un presunto proceso de divorcio a Spoya.