El productor de televisión Armando Tafur, conocido como ‘Papá Armando’, anunció su salida del magazine 'América Hoy’ este viernes, tras cinco años en la producción del programa conducido por Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila.

Por ello, mediante sus redes sociales, Tafur compartió un emotivo mensaje de despedida, revelando los motivos de su salida, que implica un nuevo rol profesional junto a Gisela Valcárcel, en su empresa GV Producciones.

“Han pasado más de cinco años desde que llegué a producirte allá por el 2020, en medio de una pandemia que no dejaba tregua... Sin darme cuenta pasaron más de cinco años y hoy toca despedirse... Cuántas cosas pasaron en el mundo, en el país, en mi vida...”, escribió en Instagram.

Armando Tafur se despide de Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila

De ese modo, Tafur agradeció a todos los miembros del equipo del programa, destacando a sus conductores.

“Ethel , tantas conversas y discusiones defendiendo tu posición y convicciones. Eso te hace tan importante en el equipo, gracias por tu amistad de tantos años”, le dijo a la hija de Valcárcel.

Antiguo elenco de América Hoy

“Gracias Janet por tu coraje y experiencia. Sabes cómo pisar y agarrar al caballo cuando se necesitaba. Eres una grande”, comentó sobre Barboza, para luego referirse a Dávila: “Mi querido, mi voz en el programa, nunca dejes de ser auténtico, noble y generoso. Tu talento te llevará lejos”.

El comunicador concluyó: “Tocan nuevos retos y eso me pone feliz”. En las fotos compartidas, se le veía firmando un contrato para asumir la Dirección de Contenido en GV Producciones.

¿Qué dijo Gisela tras la renuncia de Armando Tafur a ‘América Hoy’?

En ese sentido, Gisela confirmó el nuevo rumbo profesional. “Sé que lo que viene es mejor y a tu lado, los equipos seguirán creciendo. ¡Gracias!”, le respondió Valcárcel en los comentarios.

“Estoy feliz de saber que eres ahora el director de contenido de GV Producciones. Lo que dejas es un trabajo impecable, lo que viene, que siga siendo guiado por Dios”, dijo luego Gisela.

Gisela Valcárcel y Armando Tafur reaparecen y ella revela que él ahora forma parte de GV Producciones, tras despedirse de 'América Hoy'.

Horas después, Valcárcel y Tafur reaparecieron juntos en las instalaciones de GV, causando expectativa sobre los proyectos que emprenderán. “Armando, ya no estás en América Hoy... Acá estoy con Tafur. Se vienen cositas, todas buenas“, señaló Valcárcel.

VIDEO RECOMENDADO