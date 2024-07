Edson Dávila, actual panelista de “América Hoy”, se pronunció en defensa de Ethel Pozo, su compañera de conducción, negando que su conocido llanto en televisión sea fingido o “armado”.

Mediante una entrevista con la comunicadora Andrea Llosa, en su recién estrenado podcast de YouTube, el popular Giselo, confirmó la autenticidad de las emociones de su amiga, descartando que se trate de una mentira.

En ese sentido, el presentador dijo que las lágrimas de Ethel son completamente sincera, y no se trataría de una actuación para las cámaras de televisión. Según Edson, la hija de Gisela Valcárcel es una persona sentimental.

De ese modo, Andrea le preguntó: “Cuando Ethel llora, ¿llora de verdad?”, a lo que Giselo respondió: “Completamente (llora de verdad). La gente piensa que ella está actuando, por la televisión”.

Luego añadió: “[...] Te digo que cuando nosotros estamos conversando cosas personales de amigo, en el camerino y es algo triste. Ella lo cuenta con lágrimas en los ojos”.

Posteriormente, el Edson compartió su cariño por Ethel Pozo, indicando que nunca tomaría en broma el llanto de su amiga, debido a que es una persona muy sensible.

“(¿No te ríes?) no, que me voy a reír si es en serio... de verdad le sale.. ella es sentimental y sensible. La quiero mucho a Ethel”, dijo.

Ante las frecuentes críticas hacia su llanto en televisión, Ethel confirmó que se considera una persona sensible que llora ante casos dramáticos, pero no ante las burlas que recibe en Internet.

“Sí, soy muy sensible y emotiva, pero no lloro por cualquier cosa. Me río de las críticas”, dijo en el podcast de Carlos Carlín.