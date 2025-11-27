El cantante peruano Mauricio Mesones confirmó su participación en la segunda edición del Amazónico Fest 2025, a pocos días de compartir escenario con la superestrella mundial Dua Lipa, donde interpretaron el clásico ‘Cariñito’.

Y es que, el festival, que celebra la cultura, arte y sostenibilidad de la Amazonía en Lima, se realizará el próximo 13 y 14 de diciembre en el Arena 1 – Costa Verde de San Miguel, con entradas disponibles en Vaope.com.

Además de Mesones, la cartelera reunirá a otros grandes referentes del género tropical, incluyendo a Los Mirlos, Juaneco y su Combo, Ruth Karina y Linda Caba, consolidando el evento como uno de celebración amazónica.

Producido por Festiva Productions, el Amazónico Fest 2025 tendrá también una feria de emprendedores que ofrecerán productos de comunidades amazónicas, artesanías, moda étnica y una zona educativa sobre biodiversidad, reciclaje y cambio climático.

Dua Lipa causa sorprende al público al cantar junto a Mauricio Mesones.

Como actividad central, se realizará el Concurso Gastronómico “Paiche Sostenible”, donde escuelas culinarias de Lima y otras regiones competirán para crear platos innovadores que revaloricen este emblemático recurso amazónico.

El jurado, formado por reconocidas figuras de la cocina amazónica como Pedro Miguel Schiaffino (Rosa Náutica), Elia García (La Patarashca) y Aldo Yaranga (Awa), evaluará las propuestas en base a “sabor, técnica, creatividad y sostenibilidad”.

El evento es respaldado por instituciones como PROMPERÚ, SERNARP, SERFOR, AIDER, CONAP, WCS y la Ingeniería Forestal del Colegio de Ingenieros del Perú. Las entradas ya están disponibles en Vaope.com.