“Ya tenía todo listo para ir a los Latin Grammy, pero cancelé por Dua Lipa”

Mauricio Mesones cambió un asiento rumbo a los Latin Grammy por uno de avión hacia Chile. Con los boletos aún en el celular y el equipaje listo, la noticia de su colaboración lo llevó directamente a uno de los dos conciertos que Dua Lipa presentaría en Santiago, donde los artistas homenajeados serían Mon Laferte y La Ley. En el caso de Perú, con una sola fecha, el homenaje recaería en Ángel Aníbal Rosado con el tema “Cariñito”, interpretación que Mesones asumiría tras un largo proceso de preparación.

“Me dieron todas las indicaciones, me hablaron sobre el show, pero la mejor forma de entenderlo era ver el espectáculo. Ya tenía todo listo para ir a los Latin Grammy, pero cancelé el viaje para poder estar en Chile y ver la presentación de Dua Lipa, y así comprender la magnitud del evento. Viajé para conocer a la producción y a ella”, cuenta Mesones en entrevista con El Comercio.

Mauricio Mesones junto a Dua Lipa durante los ensayos, revisando los últimos detalles de la interpretación de “Cariñito”. (Foto: Instagram Dua Lipa)

Todo empezó hace casi dos meses, en un momento especialmente bueno en su carrera; sus presentaciones durante este año en el Gran Teatro Nacional agotaron entradas. Tras decisiones del equipo de Dua, se contactarían con Mesones para que fuera el invitado en el concierto. “Nunca pregunté por qué me seleccionaron o me llamaron; ellos sí investigaron mi perfil, lo que hacía y mi como iba proyecto”, recuerda el artista.

Tras un vuelo de tres horas y media, el equipo de Dua Lipa lo recibió, le brindó las primeras indicaciones y lo llevó a saludar a la artista. El resto de su estadía estuvo marcado por ensayos milimétricos, coreografías exactas e interpretaciones al pie de la letra, sin espacio para improvisaciones. Un método que coincide con la forma en que Mesones prepara las “sorpresas” de sus propios shows, salvo contadas excepciones espontáneas.

“Todos eran muy profesionales, saben lo que tienen que hacer. Los ensayos fueron rapidísimos, no tomó nada de tiempo. Ellos ya tenían las coreografías y las partituras listas, entonces solo fue juntarnos”, explica el cantante, quien mantuvo un hermetismo absoluto durante todo ese periodo.

Dua Lipa y Mauricio Mesones interpretan “Cariñito” en el Estadio San Marcos, en una de las sorpresas de la noche. (Foto: Raúl Umeres)

Una alianza inesperada

“Al ver las redes sociales, yo me mataba de risa porque todo el mundo lanzaba su canción”, recuerda Mesones, quien prefiere no profundizar en temas de confidencialidad. “Antes que cualquier contrato, la palabra es la que tiene valor”. Así transcurrieron los días mientras esperaba el anuncio oficial, acompañados por las canciones que su familia suele escuchar con frecuencia, desde “Houdini” hasta “Levitating”.

Antes de su selección, su propia apuesta para el repertorio peruano era precisamente “Cariñito”, a la que considera una de las canciones más potentes del catálogo nacional. La elección del equipo de Dua Lipa, explica, responde también a la creciente exposición internacional de la cumbia peruana, con bandas como Los Mirlos conquistando festivales y audiencias, reafirmando la vigencia de uno de los géneros más escuchados del país.

La artista británica y el cantante peruano comparten el escenario ante miles de asistentes durante la presentación especial del clásico peruano. (Foto: Raúl Umeres)

“Lo realmente importante es que la obra de Ángel Aníbal Rosado ha superado el rótulo de himno de la música peruana; este es un paso clave no solo para la cumbia, sino para la música peruana en general. Reafirma que estamos en buen camino”, enfatiza el artista, quien incluso se había preparado para hablar en inglés con Dua Lipa sobre música. Para su sorpresa, la cantante dominaba el español con naturalidad.

Durante los ensayos en Lima repasó la letra y ajustó la potencia de su interpretación junto a ella, no sin antes conocer a su familia. “Lo que ves en el escenario es lo que se refleja en su familia: personas unidas, una familia constituida. Ella siempre anda con los suyos, y es importante tener un soporte así”, destaca Mesones.

Tras finalizar su colaboración en el Estadio San Marcos, bajó del escenario, se mezcló con el público y permaneció allí hasta el cierre del espectáculo. Después, realizó una transmisión en vivo en la que adelantó algunos detalles adicionales y anunció que en los próximos días compartirá más contenido sobre una noche que, reconoce, difícilmente olvidará.