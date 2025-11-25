Orgullo peruano. Esta noche, en el concierto de la superestrella británica Dua Lipa, parte de su gira 'Radical Optimism’, se vivió un emocionante momento cuando cantó una versión del clásico de la cumbia peruana 'Cariñito’.

Sin embargo, de forma sorpresiva, llegó con una colaboración inesperada que unió a Perú y el Reino Unido al ritmo tropical.

Y es que, Dua Lipa llamó al escenario al reconocido cantante peruano Mauricio Mesones para interpretar juntos una versión del tema compuesto por el maestro Ángel Aníbal Rosado en 1979, para el grupo Los Hijos del Sol.

Dua lipa y Mauricio Mesones cantando “Cariñito” @ Lima, Perúpic.twitter.com/pnmFX39ld8 — DUA LIPA ARGENTINA | Fan Account (@dualipanoticia) November 26, 2025