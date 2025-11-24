Tras su llegada al Perú, Dua Lipa se trasladó directamente al Belmond Miraflores Park Hotel. Sus seguidores no dudaron en esperarla en las afueras del establecimiento para compartir momentos con la cantante.

La artista británica, Dua Lipa, saluda a sus fans en los exteriores del Belmond Miraflores Park Hotel, en Lima; a un día de su esperado concierto en el Estadio San Marcos. Foto: Renato Pajuelo / GEC / Renato Pajuelo

Inicialmente, la británica ingresó por una calle secundaria para evitar a los admiradores que la esperaban en la entrada principal. Aun así, algunos lograron verla y grabaron su llegada mientras saludaba de manera amable y discreta.

Decenas de fanáticos de Dua Lipa se acercan al Park Hotel en Miraflores para obtener un saludo de la internacional artista. Foto: Julio Reaño/@photo.gec

La artista se mostró cercana y accedió a los pedidos de fotografías, lo que provocó gran alegría entre el grupo de seguidores que se reunió a saludarla. Uno de los momentos más inesperados ocurrió cuando Dua Lipa tomó un celular de los fans y registró la instantánea grupal que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Decenas de fanáticos de Dua Lipa se acercan al Park Hotel en Miraflores para obtener un saludo de la internacional artista. Foto: Julio Reaño/@photo.gec

Además, cuando se supo la cantante ya estaba en la ciudad, sus seguidores movilizaron redes sociales y reportaron detalles de su trayecto y hospedaje. En un video de X, se le vio caminando por las calles de Barranco al lado de su hermana de 24 años, Rina Lipa.

La artista aterrizó en la capital peruana este domingo 23 de noviembre, poco después de las 14:00 horas, a bordo de un jet privado valuado en más de USD 25 millonesy procedente de Río de Janeiro.

Decenas de fanáticos de Dua Lipa se acercan al Park Hotel en Miraflores para obtener un saludo de la internacional artista. Foto: Julio Reaño/@photo.gec

El concierto de Dua Lipa en Lima está programado para el 25 de noviembre de 2025 en el Estadio San Marcos, como parte de su gira mundial “Radical Optimism Tour”.