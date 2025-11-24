Tras su llegada al Perú, Dua Lipa se trasladó directamente al Belmond Miraflores Park Hotel. Sus seguidores no dudaron en esperarla en las afueras del establecimiento para compartir momentos con la cantante.
Inicialmente, la británica ingresó por una calle secundaria para evitar a los admiradores que la esperaban en la entrada principal. Aun así, algunos lograron verla y grabaron su llegada mientras saludaba de manera amable y discreta.
LEE: Jessica Newton se pronuncia tras premio a Mejor Directora del Miss Universo 2025
La artista se mostró cercana y accedió a los pedidos de fotografías, lo que provocó gran alegría entre el grupo de seguidores que se reunió a saludarla. Uno de los momentos más inesperados ocurrió cuando Dua Lipa tomó un celular de los fans y registró la instantánea grupal que rápidamente se viralizó en redes sociales.
Además, cuando se supo la cantante ya estaba en la ciudad, sus seguidores movilizaron redes sociales y reportaron detalles de su trayecto y hospedaje. En un video de X, se le vio caminando por las calles de Barranco al lado de su hermana de 24 años, Rina Lipa.
La artista aterrizó en la capital peruana este domingo 23 de noviembre, poco después de las 14:00 horas, a bordo de un jet privado valuado en más de USD 25 millonesy procedente de Río de Janeiro.
El concierto de Dua Lipa en Lima está programado para el 25 de noviembre de 2025 en el Estadio San Marcos, como parte de su gira mundial “Radical Optimism Tour”.
Contenido sugerido
Contenido GEC