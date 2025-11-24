15:16
La súperestrella británica llegó a la capital peruana en el marco de su Radical Optimism Tour. Conocida por incluir covers de artistas locales en cada país que visita, surge la gran incógnita de su elección musical en el concierto de Perú.
Dua Lipa en Lima: ¿Qué canción peruana cantará en el Estadio San Marcos?
Dua Lipa aterrizó en Lima y sus fans ya pudieron verla en persona. La tarde del último domingo la cantante británica de pop llegó a su hotel en Miraflores y saludó a los seguidores que, apostados en la puerta de proveedores, la esperaron. Un video compartido en redes muestra a la artista en primer plano y, al fondo, un palo repleto de algodones de dulce. Una imagen inconfundiblemente peruana.
Dua Lipa está en Lima para cantar este martes en el Estadio San Marcos, eso en contexto de la gira mundial Radical Optimism, que la ha llevado por Asia, Europa y ahora por América del Sur. Ya ha tocado en Argentina, Brasil y Chile. La cantante llegó desde Río de Janeiro en un jet privado; también ya se encuentra en el país su equipo de bailarines para las respectivas coreografías.