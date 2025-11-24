Dua Lipa no es de las estrellas que se quedan en su hotel durante un tour. Desde que llegó a América Latina con su gira “Radical Optimism”, la artista kosovar ha aprovechado cada día libre para conocer un poco de la cultura local. Y el Perú no ha sido la excepción.

Tras su arribo a Lima el domingo 23 de noviembre, la artista aprovechó la noche para salir a conocer un poco de la propuesta gastronómica de la capital. Así, fue vista en Astrid & Gastón, el restaurante de los celebrados Gastón Acurio y Astrid Gutsche.

La artista de 30 años acudió al establecimiento en compañía de sus hermanos Rina (24) y Gjin (19), como se aprecia en este video donde se les ve retirándose de la Casa Moreyra, una construcción colonial que data del siglo XVII en San Isidro y que alberga desde el 2014 al prestigioso restaurante.

Hasta el momento, la artista no ha compartido publicaciones de su llegada al Perú en sus redes sociales oficiales; sin embargo, sus fans han registrado ampliamente las interacciones que han tenido con ella.

Además de su salida nocturna, la artista se tomó fotografías con sus fans, cuando salía de su hotel rumbo al restaurante:

También fue vista saludando fans a su retorno a su hospedaje en Miraflores:

Dua Lipa llegó al Perú tras realizar una serie de presentaciones en Brasil. Los medios de dicho país, reportaron que la cantante realizó varias actividades fuera de su agenda oficial: desde una salida a un bar con amigos, hasta varias visitas a restaurantes diversos.

En Buenos Aires, según reportó “La Nación” de Argentina, visitó dos restaurantes emblemáticos del circuito gastronómico porteño: la parrilla Madre Rojas de Villa Crespo, reconocida por sus cortes carne Wagyu; yLas Flores, un restaurante con jardín selvático de plantas nativas y una carta completamente sin gluten.