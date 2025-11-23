Dua Lipa ya está en Lima para su esperado concierto en el Estadio San Marcos. (Foto: Julie SEBADELHA / AFP)
/ JULIE SEBADELHA
Redacción EC
La cantante llegó a Perú este domingo 23 de noviembre, días antes de su esperado concierto en el Estadio San Marcos, como parte de su gira .

A través de las redes sociales se compartieron algunos videos de la llegada de la artista británica, quien se mostró sonriente al responder el saludo de sus fans peruanos.

Trascendió que la intérprete de “New Rules” y “Houdini” llegó a Lima y de inmediato se trasladó al Belmond Miraflores Park Hotel, donde ingresó por la puerta trasera, donde fue recibida por un grupo de seguidores.

@josue.mora.36 Dua Lipa la Cantante Britanica Ya está en Lima Perú #dualipa #peruanos #fyp @Dua Lipa ♬ sonido original - JOSUE MORA 36

“Dua, bienvenida al Perú. Que bueno tenerte aquí. Tenemos a Dua Lipa, ya está en Lima, Perú”, se le oye decir al hombre que grabó el video publicado en redes sociales.

Como se recuerda, Dua Lipa llega a Perú tras su paso por Brasil, donde ofreció un concierto a “casa llena”, donde rindió homenaje al cantautor brasileño Sergio Mendes cantando “Mas que nada”.

La cantante británica Dua Lipa en una foto de archivo. (Foto: EFE)
Ahora, Dua Lipa ofrecerá un esperado concierto en Perú el próximo 25 de noviembre en el Estadio San Marcos. Aún quedan entradas disponibles en .

