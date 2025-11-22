Cuarenta años de una lucha constante y de mantener la música criolla vigente, es el resultado que hoy ostentan con mucho orgullo Guillermo y Norma, el reconocido Dúo de Oro, quienes están preparando una segunda fiesta de su cuadragésimo aniversario que será el próximo 23 de noviembre en el centro de convenciones Bianca de Barranco.

Guillermo recuerda con mucha nostalgia y sentimientos encontrados cuando hace cuatro décadas atrás, formó en su barrio del Callao el conjunto ‘Juventud Criolla’, tenía solo 17 años y el grupo duró solo dos años pues el cantante tuvo que retirarse. “Me quedé como el cantante del conjunto y fue poco tiempo después que ingresó Norma, con ella ya nos conocíamos también del barrio y cantábamos en el coro de la parroquia”.

En los 90, recuerda, formamos con un amigo el “Trío de oro”, pero también se fue y nos quedamos Norma y yo, y fue así como nació el “Dúo de Oro”. A partir de ese momento la carrera artística fue en ascenso cantábamos hasta en las casas que nos contrataban y en una de esas presentaciones salió el canto que uno le respondía al otro y cuando vimos que resultó empezamos a trabajar en armar el espectáculo.

Aunque solo tienen en su amplio repertorio musical la canción “Valiente” de Pimpinela, Guillermo y Norma son reconocidos como los “Pimpinela criollos”, y han sabido adecuar para sus presentaciones otros conocidos valses criollos a modo de ‘pelea musical’.

Cabe mencionar que este 2025, tuvo un añadido muy especial, y es que Norma y Guillermo celebraron nada menos que 35 años de una feliz y consolidada unión matrimonial, además 43 años de estar juntos desde que se convirtieron en enamorados.

“Estamos muy emocionados de poder festejar nuevamente estos 40 años a lo grande con un despliegue técnico de primer nivel y con un show espectacular en el que no faltará el contrapunteo y ‘pelea musical’ y que la gente se impresione y vea que un vals es una obra de arte. Será un repertorio de música criolla e internacional. Queremos que la gente se vaya feliz del concierto”, refiere Norma.