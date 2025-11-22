Guillermo y Norma, el reconocido “Dúo de Oro”, celebran su cuadragésimo aniversario. (Foto: Difusión)
Guillermo y Norma, el reconocido “Dúo de Oro”, celebran su cuadragésimo aniversario. (Foto: Difusión)
Redacción EC

Cuarenta años de una lucha constante y de mantener la música criolla vigente, es el resultado que hoy ostentan con mucho orgullo Guillermo y Norma, el reconocido , quienes están preparando una segunda fiesta de su cuadragésimo aniversario que será el próximo 23 de noviembre en el centro de convenciones Bianca de Barranco.

Guillermo recuerda con mucha nostalgia y sentimientos encontrados cuando hace cuatro décadas atrás, formó en su barrio del Callao el conjunto ‘Juventud Criolla’, tenía solo 17 años y el grupo duró solo dos años pues el cantante tuvo que retirarse. “Me quedé como el cantante del conjunto y fue poco tiempo después que ingresó Norma, con ella ya nos conocíamos también del barrio y cantábamos en el coro de la parroquia”.

En los 90, recuerda, formamos con un amigo el “Trío de oro”, pero también se fue y nos quedamos Norma y yo, y fue así como nació el “Dúo de Oro”. A partir de ese momento la carrera artística fue en ascenso cantábamos hasta en las casas que nos contrataban y en una de esas presentaciones salió el canto que uno le respondía al otro y cuando vimos que resultó empezamos a trabajar en armar el espectáculo.

Aunque solo tienen en su amplio repertorio musical la canción “Valiente” de Pimpinela, Guillermo y Norma son reconocidos como los “Pimpinela criollos”, y han sabido adecuar para sus presentaciones otros conocidos valses criollos a modo de ‘pelea musical’.

Cabe mencionar que este 2025, tuvo un añadido muy especial, y es que Norma y Guillermo celebraron nada menos que 35 años de una feliz y consolidada unión matrimonial, además 43 años de estar juntos desde que se convirtieron en enamorados.

Estamos muy emocionados de poder festejar nuevamente estos 40 años a lo grande con un despliegue técnico de primer nivel y con un show espectacular en el que no faltará el contrapunteo y ‘pelea musical’ y que la gente se impresione y vea que un vals es una obra de arte. Será un repertorio de música criolla e internacional. Queremos que la gente se vaya feliz del concierto”, refiere Norma.

EL DÚO DE ORO, 40 AÑOS CANTÁNDOLE AL PERÚ
El dúo de oro, 40 años cantándole al Perú

DÍA: sábado 23 noviembre

LUGAR: Centro de convenciones Bianca, Barranco

ENTRADAS: Teleticket


