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Lucho González, reconocido músico peruano, falleció a los 79 años. (Foto: Ministerio de Cultura del Perú)
Lucho González, reconocido músico peruano, falleció a los 79 años. (Foto: Ministerio de Cultura del Perú)
Por Redacción EC

La música peruana vuelve a enfrentar una irreparable pérdida. Lucho González, destacado guitarrista y compositor, falleció a los 79 años. La noticia, difundida este 29 de marzo, generó pesar en el ámbito cultural, donde era reconocido como uno de los grandes exponentes de la guitarra peruana.

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