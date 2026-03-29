La música peruana vuelve a enfrentar una irreparable pérdida. Lucho González, destacado guitarrista y compositor, falleció a los 79 años. La noticia, difundida este 29 de marzo, generó pesar en el ámbito cultural, donde era reconocido como uno de los grandes exponentes de la guitarra peruana.

Luis González Cárpena, su nombre completo, fue un músico de amplia trayectoria que logró trascender fronteras con su talento. A lo largo de su carrera, se consolidó como un artista clave en la difusión de la música peruana y latinoamericana, destacando por su estilo versátil y su dominio del instrumento.

Uno de los hitos más importantes de su vida artística fue su estrecha relación con Chabuca Granda, a quien acompañó durante varios años como guitarrista. Esta etapa marcó su carrera y lo posicionó como una figura fundamental dentro de la música criolla, llevando su arte a distintos escenarios internacionales.

Además de su trabajo con Chabuca, González colaboró con reconocidos artistas como Mercedes Sosa, Eva Ayllón y Fito Páez, entre otros. Estas experiencias consolidaron su prestigio como músico y arreglista, siendo parte de importantes producciones en América Latina.

Fue justamente Fito Páez quien recurrió a sus redes sociales para compartir un sentido mensaje de despedida, donde resaltó el valor del músico peruano como uno de sus “referentes totales”.

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“Lucho González fue uno de los amores de mi vida. Una persona entrañable, artista apasionado y maestro del bien dotado con el don de la música. Fue uno de mis referentes totales y un faro de luz dentro de la música peruana. Hijo pródigo de Chabuca Granda y gran conocedor de todas las materias musicales. La curiosidad lo desbordaba”, escribió en su mensaje de despedida.