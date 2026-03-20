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La preventa de entradas para este evento iniciará el miércoles 18 de marzo a las 10:00 a.m. a través de la plataforma Teleticket. | Foto: Difusión
La preventa de entradas para este evento iniciará el miércoles 18 de marzo a las 10:00 a.m. a través de la plataforma Teleticket. | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La agrupación de pop latino Santos Bravos llegará por primera vez al Perú el próximo domingo 24 de mayo. El quinteto, formado bajo el sello HYBE Latin America, ofrecerá una presentación en el Duomo Costa 21, donde presentarán oficialmente su EP debut titulado "Dual”.

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