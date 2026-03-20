La agrupación de pop latino Santos Bravos llegará por primera vez al Perú el próximo domingo 24 de mayo. El quinteto, formado bajo el sello HYBE Latin America, ofrecerá una presentación en el Duomo Costa 21, donde presentarán oficialmente su EP debut titulado "Dual”.

La preventa de entradas para este evento inició el miércoles 18 de marzo en Teleticket. Según informó la organización, el espectáculo será apto para mayores de 10 años en compañía de un adulto y contará con beneficios exclusivos para clientes de Interbank.

El grupo está integrado por cinco artistas de diversas nacionalidades: Alejandro (Perú), Drew (EE. UU.), Kauê (Brasil), Kenneth (México) y Gabi (Puerto Rico). Su propuesta artística se divide en dos facetas: “Santo”, enfocada en la espontaneidad y la cercanía, y “Bravo”, que explora la intensidad y el movimiento coreográfico.

Recientemente, la banda consolidó su posición en la industria tras su paso por los Premios Lo Nuestro 2026, donde interpretaron su tema “Kawasaki”. Dicho sencillo ha logrado superar los 32 millones de vistas en YouTube en poco más de un mes.

Afiche de Santos Bravos

El arribo a Lima forma parte de una robusta gira de festivales que incluye paradas en el Festival Estéreo Picnic (Colombia), Tecate Pa’l Norte (Monterrey), Empire Music Festival (Guatemala) y Tecate Emblema (Ciudad de México).

Como complemento a su propuesta musical, la banda ha lanzado la docuserie “Detrás de Dual” (Behind DUAL), disponible en Spotify y YouTube.

Esta producción audiovisual documenta el proceso creativo y la evolución de los integrantes desde sus orígenes hasta su consolidación bajo el modelo de gestión de HYBE, empresa conocida por su metodología en la formación de talentos.

Además del concierto, se confirmó que los asistentes en Lima podrán acceder a un dance tutorial en vivo y adquirir mercadería oficial limitada durante la jornada.

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