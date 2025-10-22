En medio de un multitudinario concierto en el Auditorio Nacional de México, HYBE dio a conocer la alienación oficial de Santos Bravos, su primera boy band en América Latina.

Alejandro Aramburú, el peruano en competencia, fue uno de los 5 elegidos de la agrupación que ya cuenta con un primer sencillo: el tema “0%”, que también fue revelado durante el evento en la capital mexicana.

De esta manera, se concluyó el periodo de entrenamiento de los participantes. Esta etapa arrancó con 17 seleccionados de diferentes nacionalidades, al día de la gran final llegaron 10 cantantes. Tras su presentación en vivo, se determinaron a los integrantes que tendrán su debut oficial.

¿Quiénes son los integrantes de Santos Bravos?

La boy band Santos Bravos está integrada por cinco cantantes. Ellos son: el peruano Alejandro Aramburú, el mexicano Keneth Lavill, el puertorriqueño Gabi Bermúdez, el estadounidense Drew Venegas y el brasileño Kaue Penna.

¿Cuál es el primer tema de Santos Bravos?

El primer sencillo de la banda se llama “0%”. Es una canción producida por Johnny Goldstein que habla sobre una noche de diversión.

El debut de Santos Bravos

El primer concierto de Santos Bravos se transmitió por YouTube y contó con la participación de varias estrellas invitadas. Entre ellas la mexicana Danna Paola y y el rapero Anderson .Paak con su alter ego DJ Pee .Wee, quien estuvo pinchando música Kpop.

Puedes revivir el evento aquí:

Durante el concierto, los Santos Bravos cantaron temas como “Pero me acuerdo de ti” de Christina Aguilera, “Suave” de Luis Miguel, “Me rehúso” y “En Mónaco” de Danny Ocean y “Ven claridad” de Menudo.