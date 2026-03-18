Tras ser captado besando a una modelo extranjera en Argentina, abordo de un yate de fiesta junto a Patricio Parodi y Said Palao, Mario Irivarren se disculpó públicamente con Onelia Molina, su expareja, quien anunció la ruptura horas antes.

En su podcast "La Manada", Irivarren asumió la responsabilidad, reconociendo que sus acciones fueron injustificables. “No vengo a justificarme ni a minimizar la situación. Las cosas son como son”, expresó, al referirse al ‘ampay’.

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Luego añadió que, si bien consideró no presentarse al programa para evitar el escrutinio, decidió hacerlo para asumir las consecuencias de su comportamiento. “Cuando uno se equivoca, debe poner el pecho y afrontar los hechos”, subrayó.

El empresario también elogió a Molina, calificándola como la persona más afectada por el escándalo. “Sé que le fallé, la decepcioné. Es la mejor mujer que conocí y soy consciente de que nunca estuve a la altura. La perdí”, dijo, ofreciendo disculpas profundas a la odontóloga y su familia.

Salieron divertidos memes del ampay a Mario Irivarren y Said Palao. (Redes sociales)

Molina, por su parte, había decidido no hacer más declaraciones sobre el tema, pero en su pódcast Doble Sentido, dejó claro: “No estoy dispuesta a tolerar ningún tipo de falta de respeto hacia mi persona. No más”.

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