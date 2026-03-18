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En sus descargo, el chico 'reality' también ofreció disculpas a la familia de Onelia tras aceptar su infidelidad
En sus descargo, el chico 'reality' también ofreció disculpas a la familia de Onelia tras aceptar su infidelidad
Por Redacción EC

Tras ser captado besando a una modelo extranjera en Argentina, abordo de un yate de fiesta junto a Patricio Parodi y Said Palao, Mario Irivarren se disculpó públicamente con Onelia Molina, su expareja, quien anunció la ruptura horas antes.

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