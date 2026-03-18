En su podcast "La Manada", Irivarren asumió la responsabilidad, reconociendo que sus acciones fueron injustificables. “No vengo a justificarme ni a minimizar la situación. Las cosas son como son”, expresó, al referirse al ‘ampay’.
Luego añadió que, si bien consideró no presentarse al programa para evitar el escrutinio, decidió hacerlo para asumir las consecuencias de su comportamiento. “Cuando uno se equivoca, debe poner el pecho y afrontar los hechos”, subrayó.
El empresario también elogió a Molina, calificándola como la persona más afectada por el escándalo. “Sé que le fallé, la decepcioné. Es la mejor mujer que conocí y soy consciente de que nunca estuve a la altura. La perdí”,dijo, ofreciendo disculpas profundas a la odontóloga y su familia.
Molina, por su parte, había decidido no hacer más declaraciones sobre el tema, pero en su pódcast Doble Sentido, dejó claro: “No estoy dispuesta a tolerar ningún tipo de falta de respeto hacia mi persona. No más”.
Melcochita cuenta el tenso momento de cruzarse con Monserrat en el departamento mientras sacaba sus cosas para irse tras años de discusiones y desgaste matrimonial. Explica que le advirtió repetidamente, busca paz en la vejez y destaca su amor por sus hijas como motivación, mientras sigue activo como artista.