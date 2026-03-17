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El lanzamiento se complementa con una propuesta audiovisual dirigida por Joana Colomar y Rodrigo Méndez, quienes estuvieron al frente de los lyric videos de cada tema y del videoclip del sencillo "¿Qué será que es?" | Foto: Difusión
El lanzamiento se complementa con una propuesta audiovisual dirigida por Joana Colomar y Rodrigo Méndez, quienes estuvieron al frente de los lyric videos de cada tema y del videoclip del sencillo "¿Qué será que es?" | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El músico y compositor uruguayo Jorge Drexler presentó este viernes su decimosexto álbum de estudio titulado “Taracá”, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

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