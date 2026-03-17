El músico y compositor uruguayo Jorge Drexler presentó este viernes su decimosexto álbum de estudio titulado “Taracá”, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Con este disco, el cantautor uruguayo vuelve a las raíces sonoras de su país natal, colocando el candombe y el ritmo del tambor como elementos centrales de una propuesta que “busca conectar diferentes geografías y generaciones”.

Así, con más de 30 años de trayectoria, el ganador de múltiples premios internacionales propone en esta entrega un diálogo entre Uruguay, Puerto Rico y España.

Por otro lado, el título del álbum, que evoca la expresión “estar acá”, también funciona como una onomatopeya del ritmo del tambor chico, un elemento clave en la estructura rítmica de las once canciones que conforman la obra.

Además, Taracá se distingue por sus invitados, donde destacan la Rueda de Candombe, el artista Américo Young, la emblemática murga Falta y Resto, el guitarrista Julio Cobeli, así como la cantaora flamenca Ángeles Toledano.

Una de las sorpresas del disco es, reforzando así su intención de fusionar géneros contemporáneos con raíces tradicionales.

Por otro lado, la producción del disco estuvo a cargo del propio Drexler junto a Lucas Piedra Cueva, Mauro, Tadu Vázquez, Gabo Lugo y Facundo Balta. La mezcla fue realizada por Carles “Campi” Campón y la masterización por Fred Kevorkian.

El lanzamiento se complementa con una propuesta audiovisual dirigida por Joana Colomar y Rodrigo Méndez, quienes estuvieron al frente de los lyric videos de cada tema y del videoclip del sencillo “¿Qué será que es?”.

Drexler comenzará su gira de presentación del álbum con fechas confirmadas en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y España, y se anunciarán pronto nuevas ciudades para el tour mundial.

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