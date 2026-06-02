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Aviones de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos despegando de la cubierta de vuelo del portaaviones de clase Nimitz USS Abraham Lincoln, el 9 de mayo de 2026. (various sources / AFP)
Aviones de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos despegando de la cubierta de vuelo del portaaviones de clase Nimitz USS Abraham Lincoln, el 9 de mayo de 2026. (various sources / AFP)
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Por Agencia EFE

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó este martes que fuerzas estadounidenses y aliadas interceptaron varios misiles balísticos y drones lanzados desde Irán, en medio de lo que describió como una respuesta de “autodefensa”.

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