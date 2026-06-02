El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó este martes que fuerzas estadounidenses y aliadas interceptaron varios misiles balísticos y drones lanzados desde Irán, en medio de lo que describió como una respuesta de “autodefensa”.
Según el comunicado militar, Irán habría lanzado varios misiles balísticos hacia países vecinos, aunque ninguno alcanzó sus objetivos y Estados Unidos respondió atacando una estación de control terrestre militar en la isla de Qeshm.
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El CENTCOM precisó que dos de los proyectiles dirigidos contra Kuwait se habrían desintegrado antes de llegar a su destino, mientras que tres misiles lanzados contra Baréin fueron neutralizados por sistemas de defensa aérea estadounidenses y bareiníes.
El mando militar estadounidense añadió que, en paralelo, sus fuerzas derribaron drones de ataque unidireccional que, según indicó, se dirigían contra embarcaciones civiles que transitaban por aguas regionales. No se reportaron impactos ni víctimas como resultado de estas acciones, aunque no precisaron los daños causados durante el ataque a la base militar de la isla.
El comunicado subrayó que no hubo bajas entre el personal estadounidense y que las fuerzas de Estados Unidos se mantienen en estado de alerta y preparadas para responder ante posibles nuevas amenazas en el contexto de las tensiones regionales.
Donald Trump moderó este domingo 24 de mayo las expectativas de un acuerdo inminente con Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio, pese a que ambas partes reportaron progresos en las negociaciones. (AFP)
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