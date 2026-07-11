El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, juró vengar la muerte de su padre, Alí Jamenei, asesinado a finales de febrero en los ataques israeloestadounidenses, al afirmar en un mensaje escrito difundido el sábado que esa venganza debe “cumplirse, inevitablemente”.

El texto está fechado el viernes y constituye su primera declaración desde el funeral de su padre, celebrado esta semana.

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En él, Mojtaba Jamenei promete vengar “la sangre pura” del ex dirigente, así como la de “todos los mártires” de las “dos guerras” que enfrentaron a la República Islámica con Israel y Estados Unidos.

Asimismo, apuntó en tono acusatorio a “asesinos criminales y deshonrosos”, y aseguró que los nombres de los responsables “figuran en una lista”.

Alí Jamenei fue inhumado en la ciudad iraní de Mashhad el viernes, después de seis días de multitudinarios funerales entre Irán e Irak.

Su hijo Mojtaba, de 56 años, lo sucedió en marzo como líder supremo, un cargo superior al de presidente. Sin embargo, no ha aparecido en público desde entonces. Según varias fuentes, resultó gravemente herido en el ataque que le costó la vida a su progenitor el 28 de febrero.

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