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Asistentes al funeral sostienen una pancarta que representa al difunto fundador de la República Islámica, el ayatolá Ruhollah Jomeini, al líder supremo asesinado, el ayatolá Ali Jamenei, y al actual líder supremo, Mojtaba Jamenei, en Nayaf, el 8 de julio de 2026. (Qassem al-KAABI / AFP)
Asistentes al funeral sostienen una pancarta que representa al difunto fundador de la República Islámica, el ayatolá Ruhollah Jomeini, al líder supremo asesinado, el ayatolá Ali Jamenei, y al actual líder supremo, Mojtaba Jamenei, en Nayaf, el 8 de julio de 2026. (Qassem al-KAABI / AFP)
/ QASSEM AL-KAABI
Por Agencia AFP

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, juró vengar la muerte de su padre, Alí Jamenei, asesinado a finales de febrero en los ataques israeloestadounidenses, al afirmar en un mensaje escrito difundido el sábado que esa venganza debe “cumplirse, inevitablemente”.

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