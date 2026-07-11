Los habitantes de Florida deberán prepararse para un fin de semana marcado por noches extremadamente calurosas, en medio de una amplia ola de calor que afectará a gran parte de Estados Unidos. Aunque el estado no registrará las temperaturas máximas más elevadas durante el día, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió que el mayor peligro llegará después del atardecer, cuando los termómetros permanecerán inusualmente altos e impedirán que el cuerpo se recupere del calor acumulado. Este fenómeno forma parte de un episodio que el organismo calificó como “significativo y peligroso” y que se extenderá durante varios días.

Un potente domo de calor comenzará a instalarse sobre las Grandes Llanuras del Norte, pero su influencia abarcará cerca de dos tercios del territorio continental de Estados Unidos. A medida que avance la próxima semana, el sistema continuará desplazándose y podría afectar zonas de costa a costa.

Las zonas de Florida que enfrentarán las noches más calurosas

De acuerdo con el pronóstico del NWS, varias ciudades de Florida registrarán temperaturas mínimas de 80 grados Fahrenheit (27 °C) o superiores durante la noche del sábado, un nivel considerado inusualmente alto para las horas de descanso.

Entre las áreas con mayor riesgo se encuentran:

Ciudad Temperatura mínima prevista Miami 80 °F (27 °C) o más Fort Lauderdale 80 °F (27 °C) o más Tampa 80 °F (27 °C) o más West Palm Beach 80 °F (27 °C) o más Boca Ratón 80 °F (27 °C) o más

Los meteorólogos explican que estas noches tropicales representan uno de los aspectos más peligrosos de la ola de calor, ya que el organismo necesita un descenso de la temperatura para recuperarse del estrés térmico sufrido durante el día.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones en Florida debido a las altas temperaturas nocturnas. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Cuánto durará la ola de calor en Florida?

Según los pronósticos, el episodio comenzará este fin de semana y persistirá al menos durante una semana, aunque algunas regiones podrían seguir registrando temperaturas muy por encima de lo normal hasta finales de julio.

En diferentes zonas del país se esperan temperaturas entre 15 y 25 grados Fahrenheit (8 a 14 °C) por encima del promedio para esta época del año. Además, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa que entre el fin de semana y el miércoles podrían igualarse o romperse más de 90 récords locales de temperatura, de los cuales cerca de dos tercios corresponderán a temperaturas mínimas nocturnas.

¿Por qué las noches serán tan calurosas en Florida?

Aunque Florida podría registrar lluvias durante las tardes, los especialistas indican que esa humedad adicional favorecerá condiciones mucho más sofocantes durante la noche.

La combinación de aire muy cálido y elevados niveles de humedad impedirá que las temperaturas desciendan tras la puesta del sol, manteniendo un ambiente bochornoso incluso durante la madrugada.

Este escenario incrementa el riesgo de sufrir agotamiento por calor, deshidratación y golpes de calor, especialmente entre:

Adultos mayores.

Niños pequeños.

Personas con enfermedades crónicas.

Trabajadores que realizan actividades al aire libre.

Personas que viven en viviendas sin aire acondicionado.

La ola de calor en EE.UU. provocará noches calurosas con temperaturas elevadas que impedirán la recuperación del cuerpo tras días de calor extremo. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Recomendaciones para protegerse del calor

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan:

Mantenerse bien hidratado durante todo el día.

durante todo el día. Evitar actividades físicas intensas en las horas de mayor calor.

Permanecer el mayor tiempo posible en lugares con aire acondicionado .

. Revisar el estado de familiares, vecinos y personas vulnerables.

Proteger también a las mascotas, asegurándoles agua fresca y espacios con sombra.

Los especialistas insisten en que, aunque las temperaturas diurnas suelen recibir mayor atención, las noches extremadamente calurosas pueden representar un riesgo igual o incluso mayor, ya que reducen la capacidad del cuerpo para recuperarse y aumentan los efectos acumulativos de la exposición prolongada al calor.

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