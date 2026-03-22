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Jorge Drexler estrenó "Taracá", su nuevo álbum de estudio. (Foto: Difusión/ Sony Music)
Jorge Drexler estrenó "Taracá", su nuevo álbum de estudio. (Foto: Difusión/ Sony Music)
Por Leonardo Ledesma Watson

Entrar a las oficinas de Sony Music Perú en Miraflores esa tarde no era ingresar a un edificio corporativo, sino a una especie de antesala del silencio. Afuera, el tránsito y el murmullo habitual de la ciudad; adentro, un acuerdo tácito: dejar el mundo en pausa. Sin teléfonos, sin distracciones, sin la ansiedad de documentar. Solo escuchar. Solo estar. La sala —contenida, casi ritual— reunía a un pequeño grupo de desconocidos que compartían algo inusual: la disposición a entregarse al tiempo de otro, el de Jorge Drexler. Y entonces comenzó “Taracá”.

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