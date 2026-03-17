Aunque todavía no han confirmado su relación, el cantante español Alejandro Sanz utilizó sus redes sociales para dejarle un mensaje romántico a la actriz peruana Stephanie Cayo, con quien tendría un romance desde hace algunos meses.

Y es que, el pasado 8 de marzo, en el Día de la Mujer, el intérprete de “Corazón partío” reaccionó a una publicación de la actriz con una frase contundente que rápidamente se viralizó. “No te puedo amar más”, escribió en los comentarios.

Publicación de Stephanie Cayo, donde Alejandro Sanz le comentó con un tierno mensaje romántico | Foto: Instagram

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La interacción, que fue captada inicialmente por el programa español "Y ahora Sonsoles", obtuvo una respuesta inmediata de la menor de las hermanas Cayo, quien contestó al mensaje con emojis de corazones.

Este gesto público de amor se suma a otros momentos recientes, como el beso que Sanz le dio a la actriz durante su concierto en Guayaquil, Ecuador, frente a miles de personas.

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La respuesta de Stephanie Cayo

Sin embargo, Cayo decidió pronunciarse y referirse, aunque con cautela, al momento personal que atraviesa. Así, en una entrevista para la revista Hola, confirmó su romance, explicando por qué ha optado por no exponer detalles de romance con el músico de 57 años.

“Es algo que quiero cuidar muchísimo por lo bonito que es. He aprendido con las últimas experiencias que creo que lo mejor es ser más reservado para cuidar más lo que existe, lo que nace o lo que está naciendo”, afirmó la actriz.

La cercanía entre ambos artistas se intensificó durante la última gira de Sanz por Latinoamérica, donde Cayo fue vista en el backstage de sus conciertos en Colombia, Perú, Chile y Argentina.

Según fuentes cercanas a la pareja, la amistad que mantenían desde hace años evolucionó hacia un plano sentimental tras las recientes rupturas amorosas de ambos.

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