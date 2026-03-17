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La pareja ha venido mostrando señales de que están juntos en una relación | Foto: Instagram
La pareja ha venido mostrando señales de que están juntos en una relación | Foto: Instagram
Por Redacción EC

Aunque todavía no han confirmado su relación, el cantante español Alejandro Sanz utilizó sus redes sociales para dejarle un mensaje romántico a la actriz peruana Stephanie Cayo, con quien tendría un romance desde hace algunos meses.

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