Como parte de su gira mundial “¿Y ahora qué?” en Lima, el pasado 25 de febrero, Alejandro Sanz homenajeó a la percusionista peruana Gisella Giurfa, quien forma parte de su elenco musical.

Ante un Estadio Nacional colmado y bajo una persistente lluvia veraniega, el intérprete detuvo el espectáculo para presentar a la percusionista como una pieza fundamental de su ensamble actual.

El homenaje coincidió con el cumpleaños de Giurfa y la presencia de su familia en el recinto. Sanz, tras ondear la bandera peruana, invitó a la intérprete al centro del escenario para que recibiera el aplauso de sus compatriotas.

“Esta banda tiene una persona a la que le hace especial ilusión este concierto. Está su familia aquí, cumplió años hace dos días, en su ciudad, en su país. Yo quiero que le den un aplauso enorme, que se sientan orgullosos”, exclamó el cantante madrileño.

Alejandra Sanz ondeó la bandera peruana durante su concierto en Lima

Por otro lado, Giurfa, vestida con la camiseta de la selección peruana, abandonó la batería para ejecutar un solo de cajón peruano, integrando ritmos tradicionales con el repertorio pop del artista.

Giurfa, quien cuenta con una trayectoria de diez años en Japón y ha colaborado con artistas como Gian Marco, destacó la importancia de este hito en su carrera. “Estoy muy emocionada de tocar cajón peruano en Perú y junto a Alejandro”, declaró en RPP.

El concierto inició a las 21:06 horas con el tema “Desde cuándo”. A lo largo de casi dos horas, Sanz recorrió éxitos de ocho álbumes distintos, incluyendo “Corazón partío” y “Amiga mía”.

Asimismo, durante la presentación, el artista reforzó su vínculo con el país luciendo un chullo tradicional y dedicando versos a la ciudad de Lima. El español también se presentó el 26 de febrero en el mismo recinto.

