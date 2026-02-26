Escuchar
Alejandro Sanz en el que quizá fue el momento más aclamado de la noche: su aparición con la bandera peruana sobre el hombro.
/ Gabriela Delgado/ El Comercio
Por Ángel Navarro Quevedo

Si uno se pregunta cuál es el concierto donde se junta un cocinero premiado, una novia con su vestido y gente totalmente vestida con propaganda electoral, ese es el concierto de Alejandro Sanz en Lima. Luego de superar el día más caluroso desde hace 28 años, el cantante español volvió a calentar la capital la noche del miércoles con un concierto donde cada canción es motivo de celebración.

