Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Si uno se pregunta cuál es el concierto donde se junta un cocinero premiado, una novia con su vestido y gente totalmente vestida con propaganda electoral, ese es el concierto de Alejandro Sanz en Lima. Luego de superar el día más caluroso desde hace 28 años, el cantante español volvió a calentar la capital la noche del miércoles con un concierto donde cada canción es motivo de celebración.
