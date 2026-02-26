Si uno se pregunta cuál es el concierto donde se junta un cocinero premiado, una novia con su vestido y gente totalmente vestida con propaganda electoral, ese es el concierto de Alejandro Sanz en Lima. Luego de superar el día más caluroso desde hace 28 años, el cantante español volvió a calentar la capital la noche del miércoles con un concierto donde cada canción es motivo de celebración.

Y así el Estadio Nacional, que no ve éxitos desde el último partido en que Perú intentó clasificar, cede ante los juegos de palabras y un acento que engatusa hasta al más apático. Incluso el personal de seguridad intenta emularlo; alguno suelta un piropo gallego que por criollo no solo recibe indirectas de respuesta.

Alejandro Sanz aparece ante romances fallidos y otros tantos registrados en la kiss cam, que esta vez no encuentra al desafortunado cuyo corazón partido tiene su otra mitad en casa. La noche empieza con “Desde cuando”, y desde allí parte un repertorio dedicado a quienes sufrieron, lloraron y amaron con sus canciones.

[Crónica en desarrollo]