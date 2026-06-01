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(Foto: Agencias y Academy Museum Foudation)
(Foto: Agencias y Academy Museum Foudation)
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La centenaria diva Marilyn Monroe tuvo looks memorables: el reconocido diseñador José Miguel Valdivia selecciona y describe los vestidos más icónicos de la actriz, desde los sensuales diseños para “Los caballeros las prefieren rubias”, hasta el curioso modelito hecho con un auténtico saco de papas.

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