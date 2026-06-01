La centenaria diva Marilyn Monroe tuvo looks memorables: el reconocido diseñador José Miguel Valdivia selecciona y describe los vestidos más icónicos de la actriz, desde los sensuales diseños para “Los caballeros las prefieren rubias”, hasta el curioso modelito hecho con un auténtico saco de papas.

A continuación, repasamos algunos looks icónicos.

Un vestido rojo por partida doble en “Gentlemen Prefer Blondes” (1953)

Este vestido quedó en la retina del mundo, porque no fue uno sino dos. Un impresionante vestido rojo entallado y de llamativo escote hecho a modo de gemelas para Marilyn Monroe y Jane Russell. Profundo escote y abertura altísima sobre la pierna. Debido al escote y por las escenas y el movimiento, el diseñador William Travilla aplicó gasa transparente para evitar situaciones inesperadas. Una técnica que recién en estos tiempos se ha puesto de moda para controlar escotes similares.

(Foto: Difusión)

El halter de “The Seven Year Itch”(1955)

Mucho antes de que existieran las redes, este vestido se hizo viral por su ligereza en la famosa escena de la rejilla del metro de Nueva York. Es el “vestido de Marilyn Monroe” más copiado por las mujeres a la moda y por las imitadoras de Marilyn en Hollywood Boulevard. Consta de un corpiño de estilo halter, de escote profundo, y una falda amplia plisada, ligera pero con el peso suficiente. Este coqueto “vestido tonto”, en palabras de su diseñador, William Travilla, estaba destinado a ser un ícono.

(Foto: Century Fox)

El vestido fucsia de “Gentlemen Prefer Blondes” (1953)

Varios fueron los vestidos de esa maravillosa película dirigida por Howard Hawks y muchas sus escenas vistosas. Pero sus admirados diseños de vestuario fueron olvidados en el tiempo, hasta que, de repente, este modelo se hizo especialmente famoso en los años ochenta cuando Madonna copió la escena, el vestido y su ‘look’ completo para el video de “Material Girl”. Un escote recto con una vuelta, vestido columna de una pieza, solo dos pinzas laterales y un gran lazo detrás todo en raso especial de seda, guantes largos y las joyas diseñadas por Travilla. En los últimos tiempos, la escena original inspiró también una de las escenas del filme “Moulin Rouge” con Nicole Kidman.

(Foto: Agencias)

“Happy Birthday, Mr. President” (1962)

El vestido del escándalo, del escándalo nacional. No solo por la sensación de transparencia, sino por el atrevimiento de usar un traje provocador en el cumpleaños del presidente John F. Kennedy (con el que decían las leyendas urbanas, sostenía un romance). Se cuenta que la actriz anunció un vestido clásico de cuello alto para la presentación, sin embargo, debajo de su abrigo blanco apareció con este traje en el escenario. Como accesorios, solo aretes de diamantes creación de Jean Louis y su asistente, un joven Bob Mackie (el diseñador de Cher). El original y primer vestido con la sensación de desnudez, gasa color piel y 2.500 cristales.

(Foto: Reuters/ Getty)

“The potato sack dress” (1951)

Marilyn recién empezaba y alguna periodista de espectáculos criticó el vestido que llevó a un evento, “simple y de mal gusto” en su opinión, diciendo que mejor hubiera llevado “un costal de papas”. La respuesta no se hizo esperar: la productora, su agente y la actriz mandaron hacer este traje con un costal real con el que se despachaba este tubérculo tras ser cosechado en los campos de Idaho. Y luego hicieron esa histórica ‘photoshoot’ para publicar las imágenes. Además de lucir increíble, sin querer catapultó a los agricultores de este Estado, renombrados por su producción de papas.