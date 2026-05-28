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Marilyn Monroe: Exposición de piezas legendarias del cine revive el legado de la actriz. (Foto: Valerie Macon / AFP)
Marilyn Monroe: Exposición de piezas legendarias del cine revive el legado de la actriz. (Foto: Valerie Macon / AFP)
Por Agencia EFE

La figura de Marilyn Monroe cobra vida a través de una colección inédita de cartas personales y cientos de objetos originales en una exposición por el centenario de su nacimiento que revela cómo una de las estrellas de Hollywood más magnéticas moldeó su imagen con piezas que han pasado a la historia del cine.

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