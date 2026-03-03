Resumen

Travis Kelce detalla cómo pidió matrimonio a Taylor Swift. (Foto: Redes sociales)
Taylor Swift y Travis Kelce tendrían todo listo para dar el siguiente paso en su relación. El presentador británico Graham Norton fue el encargado de dar una pista sobre la posible fecha del matrimonio de los famosos, quienes mantienen un romance de casi tres años. Según dijo Norton, la boda podría celebrarse a mediados del 2026.

