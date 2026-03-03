Taylor Swift y Travis Kelce tendrían todo listo para dar el siguiente paso en su relación. El presentador británico Graham Norton fue el encargado de dar una pista sobre la posible fecha del matrimonio de los famosos, quienes mantienen un romance de casi tres años. Según dijo Norton, la boda podría celebrarse a mediados del 2026.

A través de X, Graham Norton volvió a ser el centro de la noticia al escribir en la cuenta de su programa un mensaje en referencia a la posible boda de Taylor Swift.

“Es muy emocionante que Taylor Swift ya tenga una fecha para su boda”, escribió Norton en la red social. Este breve comentario ha generado una gran cantidad de comentarios de sus fans, quienes se preguntan por los detalles de la unión.

So exciting that @taylorswift13 has a date for her wedding now! 🥰 #TheGNShow — Graham Norton Show (@TheGNShow) February 27, 2026

Si bien la pareja ha decidido mantener en privado los posibles detalles de su unión, medios internacionales apuntan a que el matrimonio ya tendría fecha definida y sería el próximo 13 de junio de 2026.

Este número ha tomado fuerza gracias a una serie de detalles como que, para Taylor Swift, el 13 es su número de la suerte. Además, la fecha coincide con el verano en Estados Unidos, fecha ideal para celebrar una boda al aire libre. Por si fuera poco, coincide con la previa de los campamentos de entrenamiento de la NFL en julio, en caso de que Kelce decida continuar jugando en los Kansas City Chiefs.

Travis Kelce, el prometido de Taylor Swift, también aparece en la docuserie "The End of an Era" (Foto: Object & Animal / Disney+)

CONOCE MÁS: El verdadero motivo por el que Taylor Swift ahora quiere pasar desapercibida en los partidos de Travis Kelce

Los rumores también señalan que la boda podría celebrarse en el exclusivo Ocean House de Rhode Island, un hotel exclusivo frente al mar que forma parte de la historia de la cantante. El lugar sería ideal para una ceremonia íntima, pero con invitados de alto perfil. Además, está cerca de la mansión favorita de la intérprete de “Love Story”.

De confirmarse la noticia, la boda de Taylor Swift y Travis Kelce se convertiría en una de las celebraciones más mediáticas del 2026. No solo por la magnitud de ambos famosos, sino también por el vínculo que vuelve a unir el mundo del entretenimiento con el de los deportes.