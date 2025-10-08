Taylor Swift habló sobre su tradición antes de lanzar un nuevo álbum. (Foto: Michael TRAN / AFP)
César Quispe Alcócer

Si eres fan de Taylor Swift, sabes que ya lanzó el álbum ‘’ el 3 de octubre. Precisamente, a raíz del mismo, ha estado dando entrevistas a distintos medios de comunicación. En una de ellas, la artista reveló la curiosa tradición que sigue antes de lanzar un nuevo álbum. Presta mucha atención.

Hace unos días, la intérprete de ‘Love Story’ asistió a ‘’. Ahí participó en el segmento ‘Game of Lasts’, donde se le pidió que dijera la última canción suya que escuchó y que no está en su nuevo álbum. Su respuesta no se hizo esperar.

Taylor Swift es una cantautora estadounidense. Sus composiciones autobiográficas y sus reinvenciones artísticas la han convertido en un icono cultural del siglo XXI. (Foto: DAVID GRAY / AFP)
“Para despedirme de él”

“Tengo esta tradición: la víspera de lanzar un nuevo álbum que marca el inicio de una nueva era musical, escucho todo el último álbum que hice”, aseguró Taylor Swift. “Así que escuché ‘Tortured Poets Department’ para despedirme de él. Lo hago cada vez”, agregó.

Taylor Swift nació el 13 de diciembre de 1989 en West Reading, Pensilvania, Estados Unidos. (Foto: Michael TRAN / AFP)
Esa revelación sorprendió bastante a Jimmy Fallon. “¡Wow! Me encanta”, expresó. “Es cada noche antes del lanzamiento de un nuevo álbum”, subrayó después la cantante, que también generó gran impacto cuando anunció su compromiso con Travis Kelce el pasado 26 de agosto.

Si te preguntas cuándo lanzó ‘Tortured Poets Department’, te cuento que lo hizo en abril de 2024, mientras se encontraba en su gira que batió récords. Estoy hablando del ‘Eras Tour’. Ahora, la artista está muy feliz por haber revelado al mundo entero su nueva creación: ‘The Life of a Showgirl’.

Canciones que están en ‘The Life of a Showgirl’

  • ‘The Fate of Ophelia’
  • ‘Elizabeth Taylor’
  • ‘Opalite’
  • ‘Father Figure’
  • ‘Eldest Daughter’
  • ‘Ruin The Friendship’
  • ‘Actually Romantic’
  • ‘Wi$h Li$t’
  • ‘Wood’
  • ‘CANCELLED!’
  • ‘Honey’
  • ‘The Life of a Showgirl’ (feat. Sabrina Carpenter)

