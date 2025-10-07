Si bien Taylor Swift ha ganado fama mundial por sus canciones, eso no significa que se la pase reproduciendo únicamente sus éxitos musicales. Ella, al igual que todos, se da el tiempo para disfrutar del talento de varios artistas. Precisamente, hace poco reveló cuál es el último tema que ha escuchado que no es suyo. Para que recibas la información al respecto, lee esta nota.

Por si no estabas enterado(a), la intérprete de ‘Love Story’ fue hace poco a ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’, y ahí conversó sobre varias cosas, pero obviamente aquí nada más nos vamos a centrar en lo que ya te comenté en el primer párrafo.

Taylor Swift es una cantautora estadounidense. Sus composiciones autobiográficas y sus reinvenciones artísticas la han convertido en un icono cultural del siglo XXI. (Foto: JULIEN DE ROSA / AFP) / JULIEN DE ROSA

Resulta que el presentador de televisión, en una determinada parte de la entrevista, le pidió a Taylor Swift que dijera la última canción que escuchó que no es suya. Es ahí donde ella mencionó a una artista canadiense que ha estado dando de qué hablar últimamente.

“Tienes que escucharla”

“Tate McRae tiene una canción nueva genial llamada ‘TIT FOR THAT’. Tienes que escucharla”, fue lo que le contestó a Jimmy Fallon, antes de recomendarle cómo debía disfrutarla: “A todo volumen, una y otra vez en repetición”. Tras ello, recalcó: “Es tan buena”.

Tate McRae es una cantante, compositora y bailarina canadiense (Foto: Leonardo Munoz / AFP) / LEONARDO MUNOZ

Con respecto a ese tema, debo decirte que, según People, se lanzó a finales de septiembre y debutó en el puesto número 3 del Billboard Hot 100, por lo que, definitivamente, Taylor Swift no es la única persona obsesionada con la canción.

La reacción de Tate McRae ante la revelación de Taylor Swift

Sin embargo, el hecho de que ella dijera todo eso emocionó bastante a la propia Tate McRae. Y es que la cantante, a través de su cuenta oficial de Instagram (@tatemcrae) dio a conocer que escuchó la declaración de Taylor Swift y se animó a subir una historia mostrando un video del momento en que pronunció las palabras ya indicadas. “¡Dios mío!”, fue el texto que escribió acompañando el clip. También añadió varios emojis de llanto y un “¡Quéeeeee!”.

Esta es una captura de la historia que compartió Tate McRae luego que Taylor Swift revelara la última canción que ha escuchado. (Foto: @tatemcrae / Instagram)

