Un reconocido rapero estadounidense llamó la atención al referirse a una de las bodas más comentadas del mundo del espectáculo, la de Taylor Swift y Travis Kelce. A pesar de su fanatismo declarado y de su cercanía simbólica con la pareja, reconoció que no espera estar entre los invitados.

En una entrevista reciente, el artista explicó que no recibió ninguna invitación formal y que tampoco la estaba esperando. Aun así, dejó en claro que su apoyo a la relación sigue intacto y que mantiene una actitud positiva ante cualquier posibilidad futura.

El protagonista de esta historia es Flavor Flav, quien desde hace tiempo se autoproclama como el “King Swiftie”.

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometieron y anunciaron su compromiso el martes 26 de agosto de 2025. (Foto: Instagram / Taylor Swift)

“No, no recibí una invitación para la boda. Y tampoco la esperaba, ¿sabes a lo que me refiero? Todo bien”, dijo el rapero de 66 años en diálogo con People. “Pero ellos saben que tienen mi bendición y, si ella me invita, ¿me entiendes? Perfecto, voy a ir. King Swiftie va a estar en la boda”.

El músico, que desde hace años expresa públicamente su admiración por la cantante y por su relación con el jugador de la NFL, ya había celebrado con entusiasmo el compromiso de la pareja en agosto. En ese momento, incluso reforzó su propuesta de ser quien oficie la ceremonia.

“Sabía que esto iba a pasar”, dijo Flav en ese entonces a TMZ. “No podía esperar el día en que ocurriera [el compromiso]. Ahora mi chica Taylor está comprometida con mi amigo. ¡Estoy feliz!”.

El artista celebró públicamente el compromiso y reiteró su deseo de oficiar la ceremonia. (Foto: AFP)

“No puedo esperar a la boda. Y no solo eso, cuando se casen, dejen que su amigo Flavor Flav sea el oficiante. Me encantaría oficiar la boda”, agregó.

Más allá de las invitaciones, el artista expresó su deseo de que la pareja tenga “el matrimonio más largo y próspero de todos” y cerró con una frase fiel a su estilo: “King Swiftie presente, dándoles todas mis bendiciones”.

Aunque todavía no han hecho un anuncio oficial, los rumores sugieren que Taylor Swift y Travis Kelce planean casarse a mediados de 2026. (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

La admiración de Flavor Flav por la cantante no es nueva. En enero la describió como “el touchdown más grande que Travis Kelce haya anotado jamás”, recordando que su vínculo comenzó en 2023, cuando se conocieron en los premios iHeartRadio.

Desde entonces, se reencontraron en los Grammy y él incluso asistió a varios shows del Eras Tour, proclamándose a sí mismo como uno de los fans más leales de la compositora.

Todo lo que se sabe sobre la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

La pareja anunció oficialmente su compromiso el 26 de agosto de 2025 a través de una publicación conjunta en Instagram, donde compartieron fotos de la propuesta en un jardín bajo la frase: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan”.

Según fuentes cercanas y familiares, como el padre de Travis, la propuesta ocurrió de manera íntima semanas antes, cuando el jugador se arrodilló frente a Taylor mientras compartían una copa de vino.

En cuanto a la ceremonia, múltiples reportes indican que la fecha elegida es el 13 de junio de 2026, un día con gran carga simbólica por el número de la suerte de la cantante. El evento se llevaría a cabo en Watch Hill, Rhode Island, específicamente en el exclusivo hotel Ocean House, que se encuentra muy cerca de la mansión de Taylor.

Se espera que sea una celebración de tres días con aproximadamente 300 invitados de alto perfil, consolidándose como uno de los eventos sociales más importantes de la década al unir el mundo del pop con el de la NFL.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí