Taylor Swift habría dado un emotivo discurso durante la lujosa recepción de la boda de Selena Gomez y Benny Blanco, celebrada el fin de semana en Santa Bárbara, California.

Según informó People, la intérprete de “Shake It Off” y el músico Ed Sheeran, quien ha colaborado en varias ocasiones con Blanco, estuvieron entre los pocos invitados que tomaron la palabra durante la fiesta del sábado. Los padres de los recién casados también dedicaron unas palabras a la pareja.

“En la recepción, todos se estaban relajando y celebrándolos hasta altas horas de la noche”, contó una fuente al medio citado. “El ambiente era muy divertido. Ellos brillaban toda la noche, y tanto Selena como Benny no dejaron de sonreír. Había tanto amor en la sala”.

Según People, Ed Sheeran y los padres de la pareja también dedicaron mensajes especiales a los novios. (Foto: @selenagomez / Instagram)

Swift, de 35 años, llegó a Santa Bárbara el viernes por la tarde para acompañar a su amiga. Fue vista descendiendo de su jet privado mientras varias personas la cubrían con paraguas negros. A diferencia de otros invitados que se hospedaron en el lujoso hotel El Encanto, donde las habitaciones costaban alrededor de 3.500 dólares por noche, la cantante optó por alquilar una casa cercana al lugar de la ceremonia.

“Ella alquilará una casa cerca del lugar de la boda, que es un secreto para el público”, reveló un informante. “Su equipo de seguridad considera que es mejor que un hotel”.

The Sun señaló que el hotel El Encanto estaba totalmente reservado para el último fin de semana de septiembre, fecha de la boda. Una fuente había adelantado el 16 de septiembre que los invitados serían recogidos allí y trasladados a la ceremonia en una ubicación desconocida.

Swift llegó el viernes en su jet privado, eligiendo alojarse en una casa privada por motivos de seguridad en lugar del lujoso hotel reservado para otros invitados. (Foto: @selenagomez / Instagram)

En julio, se supo que Gomez y Blanco solo invitarían a familiares y amigos cercanos. Con estrellas de primer nivel en la lista, la pareja reforzó las medidas de seguridad e incluso consideró una política de no permitir teléfonos.

“La seguridad para la boda de Selena será de suma importancia porque, además de ser una figura pública, muchos de los invitados también lo serán”, dijo una fuente al Daily Mail. “Ella está indecisa sobre si permitirá o no que la gente tenga sus teléfonos, como una medida extra de seguridad y privacidad, además de que quiere que todos estén presentes”.

La celebración, marcada por estrictas medidas de privacidad, reunió a familiares y amigos cercanos en un ambiente lleno de alegría y amor. (Foto: @selenagomez / Instagram)

Blanco le propuso matrimonio a Gomez en diciembre de 2024, después de un año de relación. “forever begins now” (“para siempre comienza ahora”), escribió la actriz en la publicación con las fotos del compromiso.

En aquel momento, Swift bromeó en los comentarios diciendo que sería “la niña de las flores”. Pese a su amistad de años, la cantante de Lover no asistió a la despedida de soltera de Gomez en Cabo San Lucas, México, el mes pasado.

Selena Gomez y el productor Benny Blanco se casaron

Selena Gomez y el productor Benny Blanco se casaron en una ceremonia privada el 27 de septiembre de 2025 en Santa Bárbara, California. La pareja se comprometió en diciembre de 2024, después de haber mantenido su relación lejos de los reflectores.

Gomez lució un vestido de novia de Ralph Lauren con cuello halter y detalles florales. La boda fue una reunión íntima, con alrededor de 170 invitados, que incluyó a amigos cercanos y celebridades como Taylor Swift, Steve Martin y Martin Short.

La propia Selena Gomez confirmó el matrimonio en Instagram, compartiendo fotos con la sencilla fecha “9.27.25”.

