Justin Bieber generó una ola de comentarios en redes sociales tras hacer una publicación con una canción sobre matrimonio, justo horas después de que su exnovia Selena Gomez se casara con el productor Benny Blanco.

El sábado, el intérprete de “Sorry” compartió en Instagram una serie de imágenes jugando básquet en The League, una cancha de Los Ángeles. Lo que llamó la atención fue que acompañó las imágenes con su tema de 2025, “I Do”, una balada romántica que habla de su matrimonio con su esposa Hailey Bieber.

Muchos seguidores consideraron provocadora la elección de la canción, ya que, al mismo tiempo, la boda de Gomez se celebraba a menos de 100 millas de distancia, en Santa Bárbara, California.

Tras publicar las imágenes con su tema “I Do”, los usuarios coincidieron en que la publicación estaría dirigida a su ex Selena Gomez y Benny Blanco. (Foto: @lilbieber / Instagram)

Como era de esperarse, los comentarios no tardaron en llegar: “you lost her, get over her” (“la perdiste, supéralo”), escribió un usuario. Otro agregó: “The love of your life just got married” (“el amor de tu vida acaba de casarse”).

Las bromas no pararon: “Benny: I Do! Justin: I do too” (“Benny: Yo acepto. Justin: Yo también”) comentó un tercero, mientras que otro calificó de inusual la elección: “Choice of song is wild” (“la elección de la canción es una locura”). Incluso alguien señaló que: “a song about your wedding in a basketball photo, one wants to help but this man doesn’t cooperate” (“una canción sobre tu boda en una foto de básquetbol, uno quiere ayudar pero este hombre no coopera”).

El enigmático post de Bieber coincidió con el momento en que Gomez, de 33 años, compartía en su propia cuenta de Instagram imágenes íntimas de su boda con Blanco. En las fotos y videos, la pareja aparece abrazada y de la mano.

Los fans reaccionaron con comentarios y bromas, señalando lo extraño del momento. (Foto: @lilbieber / Instagram)

Para la ocasión, ambos vistieron con trajes Ralph Lauren. Gomez lució un vestido satinado halter con drapeado y bordados hechos a medida, mientras que Benny Blanco, de 37 años, optó por un elegante esmoquin negro con pajarita.

Cabe agregar que Selena y Justin mantuvieron una relación intermitente durante casi ocho años hasta su ruptura definitiva en 2018. Ese mismo año, Bieber y Hailey, de 28, se casaron en secreto. A pesar de las especulaciones que enfrentaron a Hailey y Gomez por su vínculo con el cantante, la modelo aclaró en 2022 que entre ellas “todo es amor”. Dos meses después, ambas posaron juntas en una foto que dio por terminados los rumores de rivalidad.

Gomez compartió imágenes de su elegante ceremonia, mientras que Bieber y Hailey mantienen una relación estable desde 2018. (Foto: @selenagomez / Instagram)

Selena Gomez y el productor Benny Blanco se casaron

Selena Gomez y el productor Benny Blanco se casaron en una ceremonia privada el 27 de septiembre de 2025 en Santa Bárbara, California. La pareja se comprometió en diciembre de 2024, después de haber mantenido su relación lejos de los reflectores.

Gomez lució un vestido de novia de Ralph Lauren con cuello halter y detalles florales. La boda fue una reunión íntima, con alrededor de 170 invitados, que incluyó a amigos cercanos y celebridades como Taylor Swift, Steve Martin y Martin Short.

La propia Selena Gomez confirmó el matrimonio en Instagram, compartiendo fotos con la sencilla fecha “9.27.25”.

