La cantante estadounidense Taylor Swift donó un millón de dólares a la ONG Feeding America, la mayor red de bancos de alimentos de Estados Unidos, como parte de sus acciones solidarias durante las fiestas de fin de año. La organización informó que la contribución permitirá reforzar la entrega de alimentos a familias vulnerables en todo el país.

A través de un comunicado difundido este martes, la directora ejecutiva de Feeding America, Claire Babineaux-Fontenot, agradeció el apoyo de la artista y señaló que su donación representa “un poderoso recordatorio de lo que es posible cuando nos unimos para erradicar el hambre” . La ONG destacó que el aporte ayudará a asegurar que miles de familias tengan alimentos durante la Navidad y en los meses siguientes.

Según el último informe de Feeding America, la inseguridad alimentaria en Estados Unidos afecta a cerca de 47 millones de personas, de las cuales aproximadamente 14 millones son latinos. En este contexto, la donación de Swift se suma a los esfuerzos de la organización para atender la creciente demanda de asistencia alimentaria.

No es la primera vez que la intérprete apoya a Feeding America. En octubre del año pasado realizó una donación millonaria para ayudar a las víctimas de los huracanes Helene y Milton, que golpearon el sureste del país. Dichos fondos permitieron la entrega de alimentos, agua potable y suministros básicos a comunidades afectadas por estos desastres naturales.

Además de esta contribución, Taylor Swift también donó recientemente 100 mil dólares a la campaña de GoFundMe de Lilah Smoot, una niña de Carolina del Norte diagnosticada con un raro cáncer cerebral. La ayuda económica impulsó una ola de solidaridad entre los seguidores de la cantante, permitiendo superar los 300 mil dólares recaudados para el tratamiento médico.

A lo largo de los últimos años, la artista ha realizado diversas donaciones a organizaciones sociales y de ayuda humanitaria, incluyendo aportes a Operation Breakthrough en Misuri y fondos destinados a la recuperación tras desastres naturales, así como visitas a hospitales infantiles.

