Redacción EC
La cantante estadounidense donó un millón de dólares a la ONG Feeding America, la mayor red de bancos de alimentos de , como parte de sus acciones solidarias durante las fiestas de fin de año. La organización informó que la contribución permitirá reforzar la entrega de alimentos a familias vulnerables en todo el país.

A través de un comunicado difundido este martes, la directora ejecutiva de Feeding America, Claire Babineaux-Fontenot, agradeció el apoyo de la artista y señaló que su donación representa “un poderoso recordatorio de lo que es posible cuando nos unimos para erradicar el hambre”. La ONG destacó que el aporte ayudará a asegurar que miles de familias tengan alimentos durante la y en los meses siguientes.

Según el último informe de Feeding America, la inseguridad alimentaria en Estados Unidos afecta a cerca de 47 millones de personas, de las cuales aproximadamente 14 millones son latinos. En este contexto, la donación de Swift se suma a los esfuerzos de la organización para atender la creciente demanda de asistencia alimentaria.

No es la primera vez que la intérprete apoya a Feeding America. En octubre del año pasado realizó una donación millonaria para ayudar a las víctimas de los huracanes Helene y Milton, que golpearon el sureste del país. Dichos fondos permitieron la entrega de alimentos, agua potable y suministros básicos a comunidades afectadas por estos desastres naturales.

Además de esta contribución, Taylor Swift también . La ayuda económica impulsó una ola de solidaridad entre los seguidores de la cantante, permitiendo superar los 300 mil dólares recaudados para el tratamiento médico.

A lo largo de los últimos años, la artista ha realizado diversas donaciones a organizaciones sociales y de ayuda humanitaria, incluyendo aportes a Operation Breakthrough en Misuri y fondos destinados a la recuperación tras desastres naturales, así como visitas a hospitales infantiles.

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

