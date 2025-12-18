Esta Navidad, en “El Dominical” queremos que ustedes, queridos lectores, sean parte activa de nuestras páginas. Por eso, invitamos a las familias a fotografiarse junto al nacimiento amazónico ilustrado por Víctor Aguilar y a enviar esas imágenes para que puedan ser publicadas en la próxima edición del suplemento. Se trata de una propuesta que busca recuperar el espíritu comunitario de estas fechas y celebrar la creatividad desde casa.

El nacimiento amazónico de “El Dominical” fue concebido como una reinterpretación de la escena clásica del pesebre, trasladada al universo natural y cultural de la Amazonía peruana. La propuesta está compuesta por dos entregas, ya publicadas íntegramente tanto en la edición impresa como en la web de El Comercio, y está pensada para ser recortada, armada y compartida en familia, como parte de una tradición que se renueva cada año.

En la primera parte, publicada el 7 de diciembre, Aguilar sorprendió al reemplazar a los animales tradicionales por un otorongo y un ronsoco, y a los Reyes Magos por apus inspirados en comunidades amazónicas. La segunda entrega completa la escena con la representación de la familia del Niño Dios, incorporando texturas, colores y personajes propios de la región, en una apuesta visual que dialoga con la identidad y la biodiversidad del país.

Para participar, basta con armar el nacimiento y seguir estos pasos.

¿Quieres que tu nacimiento aparezca en las páginas de El Dominical?

Sigue los siguientes pasos:

Descarga la versión digital para pintar desde estos enlaces: primera parte ( AQUÍ ) y segunda parte ( AQUÍ ).

) y segunda parte ( ). Arma el nacimiento y tómate una foto en familia con la obra terminada.

Súbela a tu cuenta de Instagram o Facebook usando el hashtag #NavidadEnElComercio. También puedes enviarnos tus imágenes a este correo electrónico: Cartas@comercio.com.pe

Vive una Navidad distinta, creativa y llena de arte con este nacimiento amazónico ilustrado especialmente para ti y tu familia.