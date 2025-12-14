La magia navideña toma las páginas de “El Dominical” con la publicación de la segunda parte del nacimiento amazónico creado por el diseñador peruano Víctor Aguilar. Esta propuesta ofrece una versión alternativa de la clásica escena del nacimiento trasladada al universo natural y cultural de la Amazonía. El material está pensado para que los lectores recorten las figuras y las armen en casa, como parte de una tradición familiar que se renueva cada año.

La primera entrega, publicada el 7 de diciembre, nos dio una primera muestra de la reinterpretación de los elementos tradicionales del pesebre: en lugar de la vaca y el burrito aparecían un otorongo y un ronsoco, mientras que los Reyes Magos se convirtieron en apus inspirados en comunidades amazónicas. En esta segunda parte, Aguilar vuelve a recurrir a la iconografía de la Amazonía peruana para retratar a la familia del Niño Dios, integrando texturas, colores y personajes propios de la región.

Los lectores podrán acceder también a la versión digital del nacimiento mediante un enlace que compartimos en esta nota, una alternativa ideal para quienes desean imprimirlo nuevamente o colorearlo junto a los más pequeños.

Además, “El Dominical” invita a sus lectores a enviarnos sus fotografías armando el nacimiento en familia; las mejores imágenes serán publicadas en la edición del 25 de diciembre.

¿Quieres que tu nacimiento aparezca en las páginas de El Comercio?

Sigue los siguientes pasos:

Descarga la versión digital para pintar desde este enlace AQUÍ .

. Arma el nacimiento y tómate una foto en familia con la obra terminada.

Súbela a tu cuenta de Instagram o Facebook usando el hashtag #NavidadEnElComercio.

También puedes descargar la primera parte del nacimiento AQUÍ.

Vive una Navidad distinta, creativa y llena de arte con este nacimiento amazónico ilustrado especialmente para ti y tu familia.