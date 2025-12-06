Este domingo 7 de diciembre, “El Dominical” publica la primera de dos entregas de un nacimiento andino diseñado en exclusiva por el artista Víctor Aguilar. La propuesta, creada especialmente para los lectores de “El Comercio”, invita a recuperar una tradición familiar: recortar, pintar y montar en casa cada una de las piezas que conforman la escena navideña.
Este año, el nacimiento incorpora elementos propios de la fauna y cosmovisión amazónica: la clásica vaca y el burrito han sido reemplazados por un otorongo y un ronsoco, mientras que los Reyes Magos toman la forma de apus inspirados en nuestras comunidades amazónicas. Además, los lectores podrán acceder a la versión digital a través del código QR ubicado al final de esta nota para imprimir y colorear.
Esta alternativa permite que niños y adultos pinten su nacimiento a su estilo y lo compartan como parte de las celebraciones de fin de año.
Te invitamos a tomarte una fotografía junto a tu nacimiento de “El Dominical”. Las mejores fotografías de las familias lectoras junto a sus nacimientos serán publicadas en “El Comercio” el 25 de diciembre, como una forma de celebrar la creatividad y mantener viva una tradición que une a distintas generaciones.
¿Quieres que tu nacimiento aparezca en las páginas de El Comercio?
Sigue los siguientes pasos:
- Descarga la versión digital para pintar desde este enlace.
- Arma el nacimiento y tómate una foto en familia con la obra terminada.
- Súbela a tu cuenta de Instagram o Facebook usando el hashtag #NavidadEnElComercio.
Las mejores fotos de nuestros lectores se publicarán en la edición impresa del 25 de diciembre.
La segunda parte del nacimiento andino de "El Dominical" estará disponible desde el domingo 14 de diciembre.
