Este domingo 7 de diciembre, “El Dominical” publica la primera de dos entregas de un nacimiento andino diseñado en exclusiva por el artista Víctor Aguilar. La propuesta, creada especialmente para los lectores de “El Comercio”, invita a recuperar una tradición familiar: recortar, pintar y montar en casa cada una de las piezas que conforman la escena navideña.

Este año, el nacimiento incorpora elementos propios de la fauna y cosmovisión amazónica: la clásica vaca y el burrito han sido reemplazados por un otorongo y un ronsoco, mientras que los Reyes Magos toman la forma de apus inspirados en nuestras comunidades amazónicas. Además, los lectores podrán acceder a la versión digital a través del código QR ubicado al final de esta nota para imprimir y colorear.

Esta alternativa permite que niños y adultos pinten su nacimiento a su estilo y lo compartan como parte de las celebraciones de fin de año.

Te invitamos a tomarte una fotografía junto a tu nacimiento de “El Dominical”. Las mejores fotografías de las familias lectoras junto a sus nacimientos serán publicadas en “El Comercio” el 25 de diciembre, como una forma de celebrar la creatividad y mantener viva una tradición que une a distintas generaciones.

¿Quieres que tu nacimiento aparezca en las páginas de El Comercio?

Sigue los siguientes pasos:

Descarga la versión digital para pintar desde este enlace. Arma el nacimiento y tómate una foto en familia con la obra terminada. Súbela a tu cuenta de Instagram o Facebook usando el hashtag #NavidadEnElComercio.

Las mejores fotos de nuestros lectores se publicarán en la edición impresa del 25 de diciembre.