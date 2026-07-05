00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Harry Styles vence a Taylor Swift y marca nuevo récord de conciertos consecutivos en Wembley. (Foto: Instagram / @harrystyles)
Harry Styles vence a Taylor Swift y marca nuevo récord de conciertos consecutivos en Wembley. (Foto: Instagram / @harrystyles)
Por Agencia EFE

El cantante británico Harry Styles ha batido el récord de conciertos consecutivos celebrados en el estadio londinense de Wembley, superando los máximos conseguidos hasta ahora por Taylor Swift y Coldplay, tras completar este fin de semana una residencia de 12 fechas como parte de su última gira mundial ‘Together, Together’.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.