Harry Styles anuncia gira mundial ‘Together, Together’ en siete ciudades para 2026

Entre los artistas invitados que acompañarán al cantante se encuentran Shania Twain, Jamie XX, Robyn, Jorja Smith, Foushee y el dúo 'electroclash' Fcukers | (Photo by Ben Stansall / AFP)

Entre los artistas invitados que acompañarán al cantante se encuentran Shania Twain, Jamie XX, Robyn, Jorja Smith, Foushee y el dúo 'electroclash' Fcukers | (Photo by Ben Stansall / AFP)

Entre los artistas invitados que acompañarán al cantante se encuentran Shania Twain, Jamie XX, Robyn, Jorja Smith, Foushee y el dúo 'electroclash' Fcukers | (Photo by Ben Stansall / AFP)
Entre los artistas invitados que acompañarán al cantante se encuentran Shania Twain, Jamie XX, Robyn, Jorja Smith, Foushee y el dúo 'electroclash' Fcukers | (Photo by Ben Stansall / AFP)
Por Agencia EFE

El cantante británico Harry Styles anunció este jueves su nueva gira mundial ‘Together, Together’, la primera en tres años, que recorrerá siete grandes ciudades de Europa, América y Oceanía entre mayo y diciembre de 2026.

