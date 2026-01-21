Santiago Suárez vuelve a los escenarios tras denuncia por abuso

A más de un año de haber sido denunciado por presunta agresión sexual contra una joven estadounidense, el actor Santiago Suárez retomó su carrera artística este martes, volviendo a los escenarios al ritmo de cumbia.

Y es que, Suárez forma parte del elenco de “¡Qué tal cumbión! - El Musical”, proyecto que tuvo su estreno oficial este 20 de enero, donde el actor explora un terreno inédito al combinar la actuación con el canto y el baile.

“Creo que en los momentos más difíciles que la vida te pone, están tu familia y los que te conocen tal y como eres” , declaró el actor en América TV, quien agradeció la oportunidad de trabajar nuevamente.

Respecto a la denuncia en su contra, Suárez reveló que el proceso judicial se encuentra en sus instancias definitivas, por lo que se mostró optimista frente al veredicto que determinará su situación legal.

“Es un proceso que aún sigue en la última instancia. Espero que acabe pronto y confío en la justicia. Mientras tanto, me toca renacer como el ave fénix”, enfatizó.

El respaldo de Raysa Ortiz, su exnovia

Uno de los pilares fundamentales para su retorno ha sido su expareja, la actriz Raysa Ortiz, junto a su madre y su excuñada, Sirena Ortiz. De acuerdo con Suárez, ellas fueron quienes “lo ayudaron a levantarse en sus momentos más oscuros”.

“No somos pareja, pero se mantiene la comunicación y el apoyo desde el primer minuto. El respeto y el cariño siguen tras muchos años de relación; no puedo prever lo que ocurrirá en el futuro”, comentó en una entrevista para el diario Trome.

¿Cómo le va en su emprendimiento de venta de marcianos?

Además de la actuación, Santiago Suárez ha incursionado en el comercio ambulatorio con la venta de marcianos, un negocio al que bautizó como “El Guapo” debido a los halagos que recibía de sus seguidoras en la calle.

“Pronto espero ir por todo el Perú con marcianos ‘El Guapo’”, señaló entusiasmado, destacando que esta actividad forma parte de su nueva etapa de vida mientras espera la resolución de su caso.