Santiago Suárez vuelve a los escenarios tras denuncia por abuso

El actor fue denunciado en octubre de 2024 por presunto abuso sexual contra una ciudadana estadounidense | Foto: América TV (Captura)

Por Redacción EC

A más de un año de haber sido denunciado por presunta agresión sexual contra una joven estadounidense, el actor Santiago Suárez retomó su carrera artística este martes, volviendo a los escenarios al ritmo de cumbia.

