Santiago Suárez revela que Raysa Ortiz lo apoyó tras denuncia en su contra

El actor Santiago Suárez sorprendió a todos en una reciente entrevista al confesar que su expareja, la actriz Raysa Ortiz, le ofreció su apoyo tras la denuncia de agresión sexual que enfrenta desde octubre del 2025. Según dijo, ella le dio la mano cuando más lo necesitaba.

Suárez, conocido por su trabajo en producciones como “De vuelta al barrio” y “Asu mare”, contó en el programa dominical Día D que, tras la denuncia, atravesó un periodo de depresión y aislamiento, perdiendo incluso oportunidades laborales en la televisión.

En su misma declaración, el actor reveló que su expareja Raysa Ortiz y su familia fueron fundamentales en su proceso de recuperación. Según dijo, la actriz le ofreció un lugar para vivir, ya que él estaba atravesando dificultades económicas tras alejarse de sus actividades profesionales.

“Ellas fueron las que me levantaron de mi cama. Raysa me dice: ‘Vente para mi casa, yo me estoy yendo a México a grabar una serie en Telemundo. Vente para acá, pero pon el alquiler tu departamento’ porque si no, de dónde para pagar”, contó Suárez.

Santiago Suárez es apoyado por Álvaro Rod y forma parte de un nuevo proyecto.

Además, destacó que la madre de Ortiz lo animó a retomar su rutina, impulsándolo a trabajar y salir de la cama en los días más complicados.

“Yo todo el día dormía y su mamá me levantaba de la cama... me puso a chambear, llegó diciembre y me puso a trabajar con ella, a hacer panetones, chocotejas, alfajores. Un momento que lo recuerdo con mucho camino porque igual te tiene en cuenta”, reveló el actor.

Como se recuerda, Santiago Suárez y Raysa Ortiz iniciaron su relación en 2017, cuando compartieron roles en la serie “De vuelta al barrio”, y se mantuvieron juntos durante casi ocho años, aunque ambos decidieron mantener su separación de forma discreta.