Miguel Arce, recordado actor y exchico reality, vuelve a la televisión peruana como conductor del nuevo programa “Esto sí es amor”, que se emitirá a partir de febrero en la señal de ATV.

En una apuesta por renovar su parrilla televisiva de cara a la temporada 2026, Miguel Arce regresará al Perú para ser el rostro del nuevo formato orientado a encontrar el amor y fortalecer las relaciones sentimentales.

A través de un adelanto difundido en redes sociales se pudo ver a Miguel Arce contando detalles de lo que será “Esto sí es amor”, programa que empezará su aventura televisiva en febrero del presente año.

“¿Le decimos? Tenemos una cita por ATV. ‘Esto sí es amor’. Atrevámonos juntos a enamorarnos”, se le oye decir a Miguel Arce en el avance del programa.

Miguel Arce vuelve a la televisión peruana como conductor de un reality de citas. (Foto: Captura de video)

Como se sabe, Miguel Arce regresa a la televisión peruana luego de una larga estadía en México, país donde se mantuvo en los últimos años, trabajando como actor en diversas producciones internacionales.

A nivel local, Miguel Arce es reconocido por su trabajo en los programas “Combate”, “Esto es guerra” y “El gran chef famosos”. Además, a nivel internacional, el artista ha logrado llegar a Netflix en la tercera temporada de “Madre solo hay dos”.