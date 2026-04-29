El ambiente artístico nacional se encuentra en máxima tensión tras las explosivas declaraciones de un actor con pasado en producciones de América Televisión, quien ha decidido romper el silencio para arremeter contra Miguel Arce. La controversia, que empezó como comentarios aislados en redes sociales, rápidamente escaló a un enfrentamiento abierto marcado por acusaciones de deslealtad, cuestionamientos personales y mensajes cada vez más confrontacionales. Mientras uno expone su indignación con publicaciones directas y retadoras, el otro intenta bajar la tensión negando los hechos y apelando a la calma, sin conseguir frenar la ola de reacciones. Descubre quién es el actor que inició esta guerra, qué lo llevó a pronunciarse y cómo respondió el exchico reality ante las graves acusaciones.

¿QUIÉN ES EL EXACTOR DE AMÉRICA TELEVISIÓN QUE SE ENFRENTA A MIGUEL ARCE?

El actor que desató esta controversia es Andrés Luna, recordado por su participación en la serie juvenil ‘Cumbia pop’. A través de sus redes sociales, decidió exponer públicamente su malestar al acusar a Miguel Arce de haber intentado acercarse a su entonces pareja, Angelit Amar, cuando aún mantenían una relación. En sus mensajes, dejó entrever que este episodio habría influido directamente en la ruptura.

Además, no dudó en poner en tela de juicio la conducta del exchico reality al mencionar su vínculo estable con Kim Domínguez, insinuando una contradicción entre su comportamiento y la relación que mantiene desde hace más de tres años. “Gracias por mostrarme la verdadera cara”, escribió, reflejando su decepción.

¿QUÉ ADVERTENCIA DIRECTA LANZÓ ANDRÉS LUNA CONTRA MIGUEL ARCE?

La situación tomó un giro más tenso cuando Luna pasó de los cuestionamientos a una amenaza explícita. En sus publicaciones, no solo increpó a Arce, sino que también fijó un lugar y una fecha para un posible enfrentamiento personal. “13 de mayo te parto el hocico por pin… Miguel Arce. Parqueadero Kennedy, no seas im… hay mucho serenazgo cuando te desangres”, manifestó.

Este tipo de declaraciones, acompañadas de frases agresivas, evidenciaron que el conflicto había escalado a un nivel mucho más delicado, generando preocupación por el tono del intercambio.

¿CUÁL FUE LA RESPUESTA DE MIGUEL ARCE ANTE LAS GRAVES ACUSACIONES?

Frente a la controversia, Miguel Arce decidió dar su versión y negar tajantemente lo señalado en su contra. El exchico reality aseguró que no existió ningún comportamiento indebido y que todo responde a un malentendido originado por celos.

A diferencia del tono confrontacional de Luna, Arce optó por un mensaje más calmado y reflexivo. “No termines por inseguridades”, expresó en sus redes, sugiriendo que este tipo de situaciones pueden manejarse mejor con apoyo profesional. Incluso mencionó que la terapia puede ser útil para enfrentar este tipo de conflictos emocionales.

Miguel Arce.

¿CÓMO REACCIONÓ ANDRÉS LUNA TRAS LAS DECLARACIONES DE MIGUEL ARCE?

Lejos de apaciguar la situación, la respuesta de Arce provocó una nueva reacción de Luna, quien intensificó sus publicaciones con un tono más duro. El actor rechazó la sugerencia de terapia y reafirmó su postura, insistiendo en que hubo una falta de respeto. “Loco, tú no eres mi hermano, espero verte cara a cara”, escribió, dejando clara su intención de confrontarlo directamente. Además, lanzó nuevas acusaciones y mantuvo su discurso confrontacional, lo que terminó por avivar aún más la polémica y mantener la atención del público sobre este enfrentamiento, según informa el diario La República.

VÍDEO RECOMENDADO: