Los ‘influencers’ peruanos Guty Carrera y Miguel Arce fueron confirmados como integrantes de la quinta temporada de ‘Top Chef VIP’, formato culinario de Telemundo que se estrenará el próximo martes 1 de septiembre a las 7:00 p. m. con la participación de 20 celebridades internacionales.

En este espacio, los participantes deberán enfrentarse a diversos desafíos gastronómicos que combinan el límite de tiempo, la presión de las cámaras y la evaluación constante de un jurado especializado.

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Tras el anuncio, Arce utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje en el que destacó que “la disciplina vence al talento”, señalando así el enfoque con el que asumirá el reto de la cocina internacional.

Por su parte, Carrera se mostró entusiasmado. “¡Esta cocina es solo para valientes! Y yo acepté el reto. ¡A demostrar de qué estoy hecho!”, manifestó el modelo en sus plataformas.

Entre las personalidades que competirán junto a los peruanos se encuentran figuras como Lupillo Rivera, Ninel Conde, La Divaza y José Joel, quienes saldrán de su zona de confort habitual para someterse a las estrictas pruebas del programa.

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