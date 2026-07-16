El programa se estrenará el próximo martes 1 de septiembre a las 7:00 p. m. con la participación de 20 celebridades | Foto: Instagram (Captura) / Composición EC
El programa se estrenará el próximo martes 1 de septiembre a las 7:00 p. m. con la participación de 20 celebridades | Foto: Instagram (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

Los ‘influencers’ peruanos Guty Carrera y Miguel Arce fueron confirmados como integrantes de la quinta temporada de ‘Top Chef VIP’, formato culinario de Telemundo que se estrenará el próximo martes 1 de septiembre a las 7:00 p. m. con la participación de 20 celebridades internacionales.

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