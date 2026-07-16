Magaly Medina señaló que Gianfranco Pérez ya no forma parte de su equipo. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme")
Magaly Medina señaló que Gianfranco Pérez ya no forma parte de su equipo. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme")
Por Redacción EC

Magaly Medina anunció la separación de Gianfranco Pérez de su programa “Magaly TV, la firme”, luego de que el reportero fuera denunciado públicamente por Pamela Chang por presunto acoso, hostigamiento y extorsión. La conductora se pronunció sobre el caso durante la reciente emisión de su espacio televisivo y explicó las medidas adoptadas por su producción.

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