Magaly Medina anunció la separación de Gianfranco Pérez de su programa “Magaly TV, la firme”, luego de que el reportero fuera denunciado públicamente por Pamela Chang por presunto acoso, hostigamiento y extorsión. La conductora se pronunció sobre el caso durante la reciente emisión de su espacio televisivo y explicó las medidas adoptadas por su producción.

La polémica se originó después de que Pamela Chang, actriz de cine para adultos, presentara en televisión una serie de acusaciones contra el reportero. Según su versión, Gianfranco Pérez habría mantenido conductas de hostigamiento y le habría solicitado participar en supuestos “ampays” relacionados con futbolistas peruanos.

Ante la repercusión del caso, Magaly Medina reveló que sostuvo una conversación con su reportero y revisó el contenido de su teléfono celular para conocer mayores detalles de la situación. Tras ello, explicó que encontró mensajes, fotografías y videos intercambiados entre ambas partes.

Magaly Medina señaló que Gianfranco Pérez ya no forma parte de su equipo. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme")

“Hoy día hubo una denuncia en otro programa donde una actriz de cine para adultos... lo denunció por acoso, según ella pedirle que sembrara a dos jugadores de fútbol”, dijo Medina. Tras esto, la conductora de espectáculos anunció la separación de Pérez porque la polémica afecta directamente la imagen de su espacio televisivo.

“Nosotros hemos decidido separarlo del programa. Mientras tanto, él ya no formará parte de mi programa”, agregó durante su programa en vivo, resaltando que no respalda las conductas personales de ningún integrante de su equipo y que busca mantener la credibilidad.

Reportero de Magaly se pronuncia

Tras presentarse la denuncia en su contra, Gianfranco Pérez compartió un comunicado en sus redes sociales, donde pidió disculpas por sus acciones y aceptó las consecuencias. Además, reveló que fue separado de “Magaly TV, la firme”.

Magaly Medina responde a la denuncia contra Gianfranco Pérez. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme")

“Me disculpo por mis acciones y acepto las consecuencias, pasé un límite que el programa, ni la conductora pasan, defraudé la confianza que me dio Magaly, al formar parte del programa 1 de espectáculo, me voy con la mejor experiencia. por lo pronto, voy a tomar acciones legales, porque las denuncias fuertes son difamatorias y no son parte de la realidad. Muchas gracias por todo el cariño, ojalá sea un hasta pronto”, escribió.